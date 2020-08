Le Meilleur Pâtissier : 16 membres de l'équipe atteints du coronavirus

Le tournage du Meilleur Pâtissier (M6) n'est pas près de reprendre ! Le 6 août 2020, la mise en boîte de la saison 9 a dû être interrompue parce qu'un membre de l'équipe avait été testé positif au Covid-19. Depuis, tout le monde a passé le test PCR et, selon Closer (numéro du 14 août 2020), les résultats font froid dans le dos.

Ce sont en effet 16 personnes qui seraient atteintes du coronavirus si l'on en croit les informations de nos confrères. Le magazine ne précise pas s'il s'agit de candidats, de l'animatrice Julia Vignali, des membres du jury Cyril Lignac et Mercotte, de la production ou de l'équipe technique. Ce qui est certain, c'est que tout le monde restera en quarantaine en attendant que les personnes touchées soient guéries. On imagine que la fin des émissions ne pourra être tournée avant septembre.

La production devra donc composer avec l'emploi du temps de Cyril Lignac qui est censé faire sa rentrée des classes en direct sur M6 le 24 août 2020, avec Tous en cuisine. Reste à savoir si, au vu des derniers événements, c'est toujours d'actualité.

C'est le 6 août dernier que la production BBC Studios France avait annoncé cette suspension temporaire "suite à un cas avéré de COVID-19 dans l'équipe". "Le protocole sanitaire a été mis en place en suivant les recommandations du CCHSCT, d'experts en prévention et d'un médecin conseil mais ce cas avéré rend préférable une suspension du tournage. Il apparaît nécessaire de procéder à un nouveau dépistage des équipes. La santé de notre personnel et de nos pâtissiers amateurs est notre priorité. La production suivra toutes les recommandations médicales requises pour prévoir la reprise des tournages dès que possible", précisait-elle dans son communiqué de presse.

La prod' espérait reprendre le tournage au château de Groussay, à Montfort-l'Amaury (Yvelines) "dès que possible". C'est donc un nouveau coup dur pour elle, ainsi que pour M6.