Carla Moreau, son avenir dans la télé-réalité incertain après le scandale de sorcellerie ? Elle répond

C'est LE scandale qui a fait couler beaucoup d'encre cette année. Au début du mois de mars, Carla Moreau a vu son image se ternir après des accusations de sorcellerie. Des audios accablants avaient été dévoilés, à travers lesquels la jolie blonde de 24 ans souhaitait du mal aux autres candidats des Marseillais ainsi qu'à leurs enfants. Plus tard, elle a expliqué qu'elle aurait été en réalité menacée, rackettée et manipulée par sa voyante, Danae. Seule l'enquête en cours pourra faire la lumière sur cette sombre affaire.

En attendant, la fiancée de Kevin Guedj a repris le cours normal de sa vie et notamment ses activités d'influenceuse ; un business qu'elle avait été obligée de délaisser pendant quelques semaines, ce qui a représenté une grande perte d'argent. Toutefois, envisage-t-elle de refaire de la télé-réalité ? Car on le sait, depuis les révélations de sorcellerie, l'entente ne serait plus du tout au beau fixe avec les Marseillais. Qui plus est, l'agent de la maman de Ruby (19 mois), Magali Berdah, a confié dans le passé que sa protégée n'avait "pas l'intention de retravailler" de sitôt. Un internaute a voulu en avoir le coeur net et a directement posé la question à Carla Moreau lors d'une session de questions/réponses sur Instagram. "Feras-tu à nouveau de la télé-réalité ?", lui a-t-on adressé. Ce à quoi elle a répondu sans équivoque : "Yeep".

En outre, la jeune femme a d'autres projets à concrétiser, comme son mariage avec Kevin. D'abord repoussé en raison de la pandémie, il a ensuite été "annulé" momentanément à cause du scandale de sorcellerie et alors que le couple avait déjà tout prévu. "Ils devaient se marier dans un grand yacht avec traiteur. Ça a été annulé", avait révélé un blogueur. Mais Carla Moreau a assuré que le mariage était toujours d'actualité en dévoilant sa belle bague.