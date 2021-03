Carla Moreau et la sorcellerie : un scandale qui coûte cher, d'énormes sommes d'argent en jeu...

Depuis le 26 février 2021, l'affaire de sorcellerie secoue le monde de la télé-réalité. Carla Moreau est accusée d'avoir fait appel à une voyante dans le but de nuire à ses camarades des Marseillais de W9. Après un long silence, la jeune femme a indiqué sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8), lundi 8 mars 2021, avoir été victime de chantage et de racket de la part de Danaé Roux Custode, la voyante en question. Au total, sur plus de cinq ans, Carla Moreau affirme avoir versé 1,2 million d'euros à la sorcière. Une forte somme, mais la jeune femme de 24 ans peut se le permettre. Enfin, ces derniers jours, moins...

Nos confrères du Parisien ont recueilli le témoignage d'une source, présentée comme "une suiveuse chevronnée de la télé-réalité" : "Les pseudos victimes de cette affaire en profitent. Mais en réalité ils n'ont pas besoin de ça. Les placements de produits leur rapportent déjà énormément d'argent", lâche cette spécialiste du petit écran.

Mais avec cette affaire, Carla Moreau et son amoureux Kevin Guedj perdent gros. Pendant dix jours, ils ont déserté les réseaux sociaux et n'ont ainsi pas fait de placements de produits. Un gros manque à gagner pour le couple car, rappelons-le, la maman de Ruby (1 an) est suivie par plus de 3,3 millions de fans sur Instagram, et certainement tout autant sur Snapchat. En novembre 2019, Magali Berdah, créatrice et patronne de l'agence Shauna Events qui s'occupe (entre autres) de Carla Moreau et Kevin Guedj, indiquait à nos confrères de Télé Loisirs que les tarifs de ses influenceurs variaient de 1500 euros à 10 000 euros le post, voire plus. Les chiffres s'envolent lorsque l'on compte plusieurs pubs par jour...

#SoutienCarlaMoreau

À titre d'exemple, Magali Berdah évoquait le partenariat entre la boutique de puériculture Autour de bébé et Carla Moreau en octobre 2019, lors de la naissance de la petite Ruby. "Si Autour de bébé avait voulu faire de la pub à la télé, elle aurait dépensé entre 30 000 et 50 000 euros. En offrant à Carla Moreau une chambre pour sa petite Ruby à la place, elle dépense la même somme mais elle est sûre que cela va parler à sa communauté", révélait l'agent.

Nul doute que Carla Moreau et Kevin Guedj vont rebondir. Le couple a été largement soutenu par les internautes. Le hashtag #SoutienCarlaMoreau a vu le jour sur Twitter et les fans de la jeune blonde ont fait savoir qu'ils lui resteraient fidèles et boycotteraient Les Marseillais si elle en était exclue... Autant de potentiels acheteurs pour ses placements de produits.