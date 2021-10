Carla Moreau enceinte de son 2e enfant ? "Je t'aime déjà tellement mon petit ange"...

Carla Moreau vient-elle d'officialiser sa seconde grossesse ? Le 10 octobre 2021, la chérie de Kevin Guedj a partagé sur Snapchat une échographie 3D où l'on aperçoit un bébé déjà bien formé. "Je t'aime déjà tellement mon petit ange" écrit-elle en légende, comme pour annoncer à tous qu'elle attend bien un deuxième enfant. Si la maman de Ruby (née en octobre 2019) a pour habitude de poster des échographies de sa première grossesse, cette fois-ci cela pourrait bien être l'une des premières photographies d'un futur nouveau membre dans la famille Moreau-Guedj.

D'ailleurs, l'été dernier, la jolie blonde avait annoncé avoir arrêté la pilule car celle-ci ne lui convenait pas. "Pour tout vous dire, j'ai décidé d'arrêter la pilule. Avant d'avoir Ruby, je prenais une pilule qui m'allait très bien. Le seul truc, c'est que moi je n'aime pas avoir mes ragnagna. Quand j'ai accouché, on m'a demandé si je voulais avoir un moyen de contraception, j'avais dit oui et que je préférais une pilule qui ne me donne pas mes ragnagna et qui est adaptée, expliquait la candidate de télé-réalité qui confiait ensuite les différents symptômes dont elle souffrait : "Je perdais du poids, mais j'étais toujours gonflée, un peu boursouflé. Ces derniers temps, j'ai fait énormément de rétention d'eau. Je n'arrivais même plus à plier mes pieds, mes jambes, je n'étais vraiment pas bien. C'est aussi pour ça que j'avais une très grosse poitrine. On avait l'impression que j'étais bouffie."

Alors, cet arrêt de pilule a-t-il été l'occasion pour le couple qui s'est rencontré en 2016 dans Les Marseillais South Africa d'agrandir leur famille ? Réponse dans quelques mois (ou avant ?)...