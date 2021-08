Carla Moreau "bouffie comme si elle était enceinte" : sa prise de poids expliquée

Déjà plusieurs mois que Carla Moreau est soupçonnée d'être enceinte de son deuxième enfant. Depuis la naissance de la petite Ruby en octobre 2019, fruit de ses amours avec son compagnon Kevin Guedj, l'ex-star des Marseillais (W9) éclaboussée par le scandale de sorcellerie dans la télé-réalité semble peiner à retrouver sa silhouette d'avant bébé. D'où certaines rumeurs de grossesse... La réalité est toute autre, comme la jeune maman l'explique sur son compte Snapchat dimanche 15 août 2021.

Pas de bébé en vue pour Carla Moreau. Sa prise de poids, elle la doit à bien autre chose. "Pour tout vous dire, j'ai décidé d'arrêter la pilule, lance-t-elle à ses fidèles followers. À l'époque, avant d'avoir Ruby, je prenais une pilule qui m'allait très bien. Le seul truc, c'est que moi je n'aime pas avoir mes ragnagna. Quand j'ai accouché, on m'a demandé si je voulais avoir un moyen de contraception, j'avais dit oui et que je préférais une pilule qui ne me donne pas mes ragnagna et qui est adaptée. On m'avait donné Optimizette à la maternité."

Cette pilule prise en continu a bien eu l'effet escompté : plus de menstruations pour la belle. Mais elle a eu aussi d'autres conséquences non négligeables... "Depuis, j'ai tendance à gonfler et à faire beaucoup de rétention d'eau. Je ne comprenais pas pourquoi... Ça fait plus d'un an et demi que j'avais ce problème : je perdais du poids, mais j'étais toujours gonflée, un peu boursouflée, regrette-t-elle. Ces derniers temps, j'ai fait énormément de rétention d'eau. Je n'arrivais même plus à plier mes pieds, mes jambes, je n'étais vraiment pas bien. C'est aussi pour ça que j'avais une très grosse poitrine. On avait l'impression que j'étais bouffie comme si j'étais enceinte alors que je ne le suis pas."

Finalement, sur ordre des médecins, l'ancienne meilleure amie de Maeva Ghennam a pris la décision d'arrêter cette pilule. "Je dois faire des bilans sanguins, hormonaux", conclut-elle. En attendant les résultats de ces tests, Carla Moreau profite du beau temps du Sud de la France, en famille avec son amoureux Kevin Guedj et leur fille Ruby.