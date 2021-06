Carla Moreau enceinte de son deuxième enfant ? Le mystère enfin levé

Entre Les Marseillais et le coupleKevin Guedj et Carla Moreau, la longue histoire d'amour est terminée. Lui faisait partie de l'aventure depuis 2015 et elle depuis 2016. Mais entre les deux candidats de télé-réalité, l'amour est toujours d'actualité. Pour preuve, ils doivent se marier dès que la situation sanitaire se calmera. Et les rumeurs disaient que la maman de Ruby (1 an) était enceinte de son deuxième enfant. Info ou intox ? Elle a répondu à cette question lors de leur venue dans Touche pas à mon poste (C8), le 3 juin 2021.

On peut dire que Carla Moreau maîtrise l'art du buzz. Ces derniers mois, la blonde de 24 ans sème le doute quant à une éventuelle deuxième grossesse. Elle a déjà dévoilé deux tests positifs, des photos d'échographie, des clichés de sa première grossesse ou s'est dévoilée avec un petit ventre. Pourtant, un autre bébé ne serait, pour l'heure, pas d'actualité. "Non. On réfléchit à avoir un deuxième enfant mais ce ne sera pas pour tout de suite", a assuré la jeune femme qui s'est retrouvée au coeur d'une affaire de sorcellerie.

Kevin Guedj et Carla Moreau préfèrent se concentrer sur leurs projets professionnels pour le moment. Hier soir, ils ont d'ailleurs annoncé qu'ils allaient travailler avec la production de Cyril Hanouna afin de présenter une émission sur eux. Le public pourra découvrir les coulisses de leur mariage. A l'origine, les tourtereaux devaient se dire "oui" fin 2020. Mais, à cause du coronavirus, le couple a pris la décision de reporter son union à 2021. Aucune date n'a semble-t-il été arrêtée pour le moment. Nul doute que les anciens participants des Marseillais leur en diront plus dès qu'ils le pourront.