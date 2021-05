Carla Moreau enceinte de son deuxième enfant : une échographie dévoilée

Cette fois le doute ne semble plus permis. Le 30 mai 2021, Carla Moreau a partagé le cliché d'une échographie tout en écrivant le chiffre "2", qui symboliserait ainsi qu'elle attend son deuxième enfant.Kevin Guedj et Carla Moreau seraient donc sur le point d'agrandir leur famille et d'accueillir un second bébé, un peu plus d'un an après la naissance de Ruby en octobre 2019.

Il y a quelques jours déjà, la jeune femme de 24 ans avait éveillé des soupçons de grossesse en apparaissant avec un ventre arrondi sur les réseaux sociaux. Filmée par son fiancé Kevin, la candidate de l'émission Les Marseillais VS Le reste du monde portait sa fille Ruby et l'on pouvait apercevoir ce qui semblait être un petit babybump sous ses vêtements (voir diaporama).

Quelques jours plus tard, la candidate de télé-réalité - qui avait été accusée de sorcellerie en mars 2021 - avait publié un cliché où elle semblait réaliser une échographie. Le 8 avril dernier, la maman de Ruby avait également partagé un test de grossesse positif sur les réseaux sociaux. Celui-ci indiquait que la jeune femme était enceinte d'une ou deux semaines.

Pour rappel, le couple qui vit actuellement à Marseille a souvent laissé planer le doute concernant l'arrivée d'un deuxième bébé. De son côté, Kevin n'a jamais caché qu'il souhaitait avoir un deuxième bébé rapidement. "Carla préfère attendre notre mariage et prendre son temps pour faire un deuxième enfant", avait-il confié fin septembre à Télé Loisirs. Il semblerait qu'elle ait changé d'avis... ?