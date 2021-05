Carla Moreau enceinte de son 2e enfant ? De nouvelles images sèment le doute

Carla Moreau VS les rumeurs de grossesse : acte 3069. Une fois de plus, pour le plus grand bonheur des internautes (ou pas !), une nouvelle vidéo est venue semer le doute dans les esprits concernant une éventuelle deuxième grossesse.

Depuis l'affaire de sorcellerie, Carla Moreau et son futur mari Kevin Guedj vivent leur vie de leur côté, à Marseille. Un quotidien que les parents de Ruby (1 an) partagent avec leurs fans sur les réseaux sociaux. Et un détail n'a pas échappé à certains yeux affutés !

Ce weekend, le beau brun de 31 ans a partagé des images de sa fiancée et leur fille en train de contempler un aquarium. Carla Moreau apparaît un peu de dos et pourtant, on peut apercevoir un petit ventre arrondi. Il n'en fallait pas plus pour que certains supposent qu'elle est enceinte de son deuxième enfant. D'autant plus que de son côté, la jeune femme a publié une photo d'elle en train de passer une échographie. Mais on sait que les tourtereaux aiment attiser la curiosité de leurs abonnés. Plusieurs fois, ils ont partagé des clichés de la candidate des Marseillais enceinte de Ruby pour semer le doute dans les esprits. Ils ont même déjà publié un test de grossesse positif le 8 avril dernier. Il annonçait que Carla était enceinte d'une ou deux semaines. Mais pour l'heure, les internautes ne savent pas encre s'il s'agissait d'un ancien test ou pas. La réponse dans les semaines ou les mois à venir.

Ce qui est certain, c'est que Kevin Guedj serait aux anges. Il n'a jamais caché qu'il souhaitait avoir un nouveau bébé rapidement. "Mais Carla préfère attendre notre mariage et prendre son temps pour faire un deuxième enfant", avait-il précisé fin septembre à Télé Loisirs. Leur union ayant été reportée à cause de la Covid-19, on ne sait pas encore quand elle se déroulera.