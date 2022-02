Mariage de Carla Moreau et Kevin Guedj : Des stars de la chanson et un humoriste font le show

Carla Moreau a fait de son rêve, une réalité. L'ancienne candidate de télé-réalité souhaitait un mariage de princesse, elle a donc fait les choses en grand pour que son union avec Kevin Guedj soit unique et magique. Après s'être dit "oui" à la mairie de Marseille, le 26 janvier dernier, les parents de Ruby (2 ans) et leurs proches se sont rendus à Courchevel pour une semaine de festivités. Et comme on a pu le voir sur les réseaux sociaux le 31 janvier, ils ont frappé fort.

Après un coup de mou à cause d'une intoxication alimentaire, Carla Moreau a tout fait pour reprendre du poil de la bête afin de profiter de sa nouvelle cérémonie, sous la neige de Courchevel cette fois. Une fois prêts, les jeunes mariés sont allés en extérieur, où des flocons tombaient, pour sceller une fois de plus leur amour. L'occasion de voir pour la première fois Carla Moreau en robe de mariée très originale. Elle a opté pour une tenue avec un haut perlé et un bas plus sobre, sans froufrou ou dentelles. Il formait en revanche une forme de V, de quoi se démarquer. Elle portait aussi un voile. De son côté, le beau brun de 32 ans était vêtu d'un costume trois pièces noir, avec une veste en queue de pie. La belle blonde de 25 ans a fait son arrivée au son de Con te, partiro. Puis son mari a été pris par l'émotion au moment de lui déclarer sa flamme.

Leurs voeux une fois de plus échangés, direction la salle pour faire encore la fête. Une soirée dont tout le monde se souviendra car les stars de La Mif (My Canal) ont fait venir du beau monde. C'est tout d'abord Terrence James, révélé lors de la saison 9 de The Voice (2020), qui a fait le show. L'ancien protégé d'Amel Bent était arrivé jusqu'en demi-finale. Les invités, puis Carla (qui avait enfilé une robe blanche pailletée et avec du tulle au niveau du bas entre-temps) et Kevin ont ensuite pu voir arriver Amir, au son romantique de Longtemps.

Ce n'est pas tout, Enrico Macias les a aussi honorés de leur présence pour notamment chanter Le Mendiant de l'amour. Leur ami Bengous a quant à lui interprété Tié la famille. Enfin, il y a aussi eu de l'humour avec la venue d'Elie Semoun.

Au cours de la soirée, les convives ont aussi eu le bonheur de découvrir un beau feu d'artifice entre deux pas de danse. Et au menu, Carla et Kevin avaient prévu une sucette de foie gras accompagnée de son cappuccino de châtaigne à la truffe, d'un cevice de dorade reconstituée et sa trilogie de saveurs à assaisonner à sa guise, un mille-feuille de boeuf et sa farandole de légumes croquants, puis une boule de neige surprise.