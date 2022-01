Mariage de Kevin Guedj et Carla Moreau : gros imprévu à Courchevel, un médecin obligé d'intervenir !

Ils se sont dit "oui" le 26 janvier 2022 à Marseille. Carla Moreau et Kevin Guedj attendaient ce jour depuis bien des années. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le couple a vu les choses en grand pour ce mariage. En effet, les parents de la petite Ruby (2 ans) ont invité familles et amis à Courchevel, station de ski de luxe, pour la suite des festivités ! Alors que joie et bonne humeur étaient à leur comble, un imprévu a bien failli gâcher la fête...

Les proches de Carla Moreau et Kevin Guedj sont arrivés à Courchevel après un voyage de plusieurs heures depuis Marseille en bus spécialement loué pour eux par les amoureux. Et à quelques heures de la première grande soirée sur place, le programme était déjà chargé. En effet, "ce matin, il y a toute l'équipe de La Mif qui est partie tourner", annonce la jeune mariée. Direction la patinoire et un petit tour de la station pour Kevin Guedj et une partie de la bande.

De son côté, la jolie blonde de 25 ans n'était pas de la partie. Sur Snapchat et Instagram elle explique son absence lors de ce tournage d'images à la montagne. "Moi j'en étais incapable. Le médecin est venu ce matin. Ça n'allait pas. J'avais trop mal au coeur, j'ai toujours mal d'ailleurs", confie Carla Moreau, visiblement pas encore rétablie. Toutefois, pas question de se laisser abattre lors de cette semaine de mariage : "Mais bon là, maintenant, il faut que je reprenne du poil de la bête, il faut que je gère tous les préparatifs. Tout le monde arrive aujourd'hui j'ai trop hâte de tous les voir. Cette intoxication alimentaire tombe vraiment au mauvais moment mais il faut être plus fort que ça. Je vais essayer de prendre sur moi et j'espère surtout que d'ici ce soir ça ira beaucoup mieux !"

C'est donc une intoxication alimentaire qui fait souffrir l'ex-meilleure amie de Maeva Ghennam. Et ce temps de repos lui a fait le plus grand bien. En effet, le soir venu, Carla Moreau a fait le show avec son mari Kevin Guedj et leur invités ! Au programme, un dîner festif au cours duquel tous se sont déhanchés au son de Tié la famille de Bengous, venu faire le show sur place, du Jul, qui avait fait le déplacement au mariage de Julien et Manon Tanti (autre couple phare des Marseillais) et sons classiques de mariage. Finalement, tout se déroule comme prévu pour la belle qui souligne même une "première soirée exceptionnelle". Ouf !