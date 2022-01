Carla Moreau et Kevin Guedj mariés à Courchevel : le couple déchaîné, un Marseillais à la fête et cadeaux Hermès !

Deux ans après la naissance de leur petite Ruby et leurs fiançailles, Carla Moreau et Kevin Guedj scellent enfin leur amour ! En effet, le couple phare des Marseillais (W9) célèbre son mariage. La jolie blonde a dit "oui" au charmant brun à la mairie à Marseille. Désormais, direction Courchevel pour la suite des festivités, qui s'étalent sur une semaine !

Carla Moreau et Kevin Guedj mettent les petits plats dans les grands pour ce mariage tant attendu. Ainsi, leurs proches ont fait le trajet Marseille-Courchevel en bus spécialement loué pour eux. Le véhicule est décoré pour l'événement et l'extérieur est à l'effigie du jeune couple. Sur place, c'est dans un hôtel de luxe qu'ils se retrouvent tous ! Et le programme risque d'être chargé.

Pour cette première soirée, les jeunes mariés s'affichent toujours plus lookés. Kevin Guedj opte pour un costume bleu marine à rayures blanches, un col roulé blanc et des baskets blanches également. "Petite tenue gentille pour la première soirée, ça va péter !", lâche-t-il sur Snapchat. De son côté, Carla Moreau se fait chouchouter dans sa chambre. Maquille de princesse avec un regard de biche, queue-de-cheval basse sur le côté... La star de la soirée, c'est elle. Côté look, elle se dévoile divine en combinaison blanche bustier ornée de plumes au niveau de la poitrine.

La soirée se déroule à merveille. Au programme danseuses en petite tenue, un showcase privé de Bengous – humoriste marseillais qui a sorti le tube Tié la famille –, et mariés mais aussi invités déchaînés au son d'Alabina, Ça, c'est vraiment toi et autres classiques ! Chaque convive a pu repartir avec un cadeau de taille. En effet, une boîte de la maison de luxe Hermès attendait les invités à table. Pour l'heure, le contenu n'a pas été révélé. En bref, il s'agit là sans conteste d'une "première soirée exceptionnelle" pour le couple ! Surtout que, cette fois, l'un des Marseillais emblématiques de l'émission de W9 a fait le déplacement. Il s'agit de Paga Neuron, leur grand ami. D'autres stars de télé-réalité étaient de la partie, à l'instar de Julien Guirado, Allan Guedj (le cousin de Kevin), Alex Giudicelli ou encore Maissane. Toutefois, pas de trace des autres Marseillais, avec qui le couple est en froid depuis le scandale de sorcellerie...