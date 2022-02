Carla Moreau en robe de mariée originale : nouvelle cérémonie avec Kevin Guedj... sous la neige !

Carla Moreau et Kevin Guedj ont vu les choses en grand pour leur mariage. Après leur union civile à la mairie de Marseille, les anciens candidats des Marseillais (W9) et leurs invités se sont rendus à Courchevel pour la suite des festivités. L'occasion d'enfin découvrir la maman de Ruby (2 ans) en robe de mariée.

Une semaine de fête supplémentaire pour Carla, Kevin et leurs invités. Les tourtereaux n'ont en effet pas fait les choses à moitié pour leur union qu'ils attendaient depuis deux ans. "Je m'apprête à me marier. Je suis super stressée, je voulais partager ça avec ma communauté. J'ai la pression comme jamais. Je ne peux rien vous montrer", a confié la mère de famille avant une nouvelle fête. Au lendemain d'une folle soirée, ils devaient une fois de plus enfiler des vêtements de mariés à l'occasion d'une nouvelle cérémonie. Un moment plus que romantique car le 31 janvier 2022, il neigeait à Courchevel. C'est donc sous les flocons que le charmant brun de 32 ans a fait son arrivée au bras de sa maman. Il était très élégant en costume trois pièces noir, noeud papillon et veste en queue de pie.

Carla Moreau, elle, était plus légèrement vêtue. La jeune femme était en robe de mariée et elle a opté pour une pièce à manches courtes. Un choix qu'elle a sans doute regretté face au froid qui régnait... Quoi qu'il en soit, la belle blonde de 25 ans était sublime. Le haut de sa robe semblait être un bustier perlé, tandis que le bas était beaucoup plus sobre, en soie. Il était en revanche original car il formait une sorte de V (voir diaporama). Elle portait également un voile pour compléter sa tenue.

Une fois leur union scellée (à nouveau), Kevin Guedj a déclaré sa flamme à Carla Moreau, non sans émotion. Puis l'heure était une fois de plus à la fête. Pour l'occasion, la jeune mariée avait enfilé une nouvelle robe blanche pailletée avec du tulle. Ses cheveux étaient coiffés en chignon. Ruby aussi portait une belle robe blanche ornée de plumes.

Côté menu, les invités ont eu la chance de déguster une sucette de foie gras accompagnée de son cappuccino de châtaigne à la truffe, d'un cevice de dorade reconstituée et sa trilogie de saveurs à assaisonner à sa guise, un mille-feuille de boeuf et sa farandole de légumes croquants, puis une boule de neige surprise. Au cours de la soirée, ils ont pu admirer un beau feu d'artifice. Un jour dont ils se souviendront toute leur vie.

Rappelons que lors de la cérémonie à la mairie, Carla avait opté pour un tailleur pantalon et haut bustier qu'elle avait recouvert d'une veste avec des manches à volants.