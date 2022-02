Carla Moreau enceinte de son 2e enfant ? Un test de grossesse dévoilé, Kevin Guedj impatient

Pour leur mariage, c'est peu dire que Carla Moreau et Kevin Guedj ont vu les choses en grand ! Il faut dire qu'après plusieurs reports causés par l'épidémie de coronavirus ainsi que le scandale de sorcellerie qui les a éclaboussés, les amoureux souhaitaient organiser un événement heureux dont ils se souviendront toujours. Ainsi, ils ont célébré leur union sur plusieurs jours à la fin du mois de janvier. D'abord lors d'un mariage civil à Marseille puis sous la neige à Courchevel où Carla Moreau est apparue dans une originale robe de circonstance.

De retour chez eux après les festivités, les anciens candidats emblématiques des Marseillais ont repris tranquillement le cours normal de leur vie avec leur fille Ruby (2 ans). Mais leur quotidien va-t-il de nouveau être chamboulé ? Carla Moreau a semé le doute samedi 12 février 2022 en partageant une photo d'un test de grossesse ! Sur l'image, on comprend qu'elle ne l'a pas encore sorti de l'emballage pour vérifier si elle attendait un nouveau bébé. C'est ce que semble en tout cas espérer son mari Kevin, et pour cause, c'est lui qui lui a acheté ! "Normal que ton copain t'achète des tests de grossesse", a-t-elle commenté.

Le Marseillais n'a jamais caché vouloir agrandir sa famille. Il se heurtait toutefois aux refus de sa compagne jusqu'à ce qu'elle lui promette d'essayer de donner un petit frère ou une petite soeur à Ruby une fois qu'ils seraient mariés. "Carla préfère attendre notre mariage et prendre son temps pour faire un deuxième enfant", avait-il confié en septembre 2021 à Télé Loisirs. Une promesse que Kevin a apparemment bien retenu puisqu'il s'est empressé de lui faire savoir qu'il était temps de s'y mettre !

À noter ceci-dit que Carla Moreau prend un malin plaisir, depuis un long moment maintenant, à faire croire à sa communauté qu'elle attend un nouvel enfant. Échographies, déclarations mystérieuses, tests positifs, baby-bump naissant... La jolie blonde de 24 ans poste régulièrement des photos de l'époque où elle était enceinte de sa fille histoire d'intriguer.