Julien Guirado violent envers Marine El Himer : elle se confie sur le "monstre" qu'il est

Entre Julien Guirado et Marine El Himer, le conte de fées a viré au cauchemar en très peu de temps. D'abord fous amoureux, allant jusqu'à se fiancer, les deux candidats de télé-réalité ont fini par se séparer en avril 2020. Après quoi, la soeur jumelle d'Océane a laissé entendre que son ex avait eu une emprise toxique sur elle et qu'il avait même été violent. Des accusations que le principal intéressé a confirmé à demi-mot, admettant qu'il avait besoin d'être aidé pour gérer ses accès de colère. "J'ai consulté un psychologue, un psychiatre et un sophrologue et je continue. Je me suis fait aider. Il ne faut pas avoir peur de dire que parfois, on peut avoir des moments de solitude et de moins bien", avouait-il par exemple dans L'Instant De Luxe il y a encore quelques mois.

Julien Guirado est depuis cette affaire boycotté par les émissions de télé-réalité mais il a en revanche eu l'opportunité de sortir un livre pour briser le silence, appelé Ma Vérité. L'ouvrage paru le 20 septembre semble déjà être soutenu par plusieurs personnalités télé et internautes anonymes. Un nouveau coup dur donc pour Marine El Himer. "Ne vous fiez pas aux apparences, elles peuvent être trompeuses et je vous parle en connaissance de cause", a-t-elle réagi en story Instagram face à l'engouement que suscite le livre. Et pour elle de s'insurger : "Alors, il suffit de sortir un livre et de faire un pseudo 'coaching love' pour victimiser un monstre ? On aura tout vu ! Dieu merci, ça ne marche plus avec moi". Marine El Himer n'est donc pas prête d'accorder son pardon, d'ailleurs elle tient à rappeler ce qu'elle a enduré au côté de Julien Guirado. "PS : je tiens à rétablir la vérité en disant que 90% des violences étaient physiques et le reste psychologique. Je vous demanderai de ne plus m'associer à cet individu. Merci."

Dans son livre, Julien Guirado se confie à coeur ouvert, reconnaissant être quelqu'un d'"excessif" et d'"abuser des bonnes choses comme des mauvaises". "Ce livre est un aveu. Je ne suis pas là pour me faire pardonner. Je parle, c'est tout. Je raconte. Je raconte tout. Ceux qui voudront me croire me croiront. Les autres, tant pis. Je n'ai jamais cherché à plaire à personne", écrit-il en guise d'introduction.