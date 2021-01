Julien Guirado interdit de tournage ? "Mon casier judiciaire ne me le permet pas..."

Depuis plusieurs mois, Julien Guirado fait profile bas. L'ancien turbulent candidat de télé-réalité se cantonne à ses activités d'influenceur et n'a pas participé à de nouveaux tournages depuis celui des Princes et des Princesses de l'amour 7 en 2019. La raison ? Le jeune homme serait vraisemblablement boycotté par les productions. C'est en tout cas ce qu'il laisse penser à travers sa dernière story Instagram, postée lundi 11 janvier 2021.

D'après lui, il n'est pas prévu qu'il intègre un nouveau tournage de si tôt. "Je ne pense pas, mon casier judiciaire ne me le permet pas", a-t-il écrit en ajoutant des émojis hilares. Et de poursuivre plus sérieusement : "Un jour, je répondrai en détail à cette question, vraiment. Mais pour l'instant, contentez-vous de ça." Des confidences qui font écho à celles qu'il avait déjà partagé il y a quelques semaines au sujet de son avenir dans la télé-réalité plus que jamais incertain. "Je ne sais pas, ce n'est pas moi qui décide, il semblerait que certaines personnes aient des pouvoirs célestes, au-dessus de la justice. Bref on verra, je sais que je manque, le manque est mutuel sait-on jamais", déclarait-il à ses abonnés.

Il faut dire que la réputation de Julien Guirado a grandement été mise à mal depuis le printemps 2020. À cette époque, il a été accusé de violences conjugales à l'encontre de son ex-petite-amie Marine El Himer. Un comportement déplacé qu'il avait lui-même reconnu par la suite, assurant "se faire soigner". Mais le mal était déjà fait et, dans la foulée, les langues se sont déliées. Maddy Burciaga s'était notamment chargée de rappeler sa mauvaise conduite avec Martika, avec qui il a été en couple près de deux ans et son ex, Elisa de Panicis confirmait qu'il avait un "problème psychologique". On imagine alors que Julien Guirado n'a pas le meilleur des profils pour intégrer un nouveau tournage.

Ce dernier a quoi qu'il en soit désormais d'autres ambitions. "J'ai un projet de film pour le cinéma, mais je ne peux rien dire de plus pour le moment, si ce n'est qu'il y aura quelques scènes à Cannes", expliquait-il lors d'un entretien avec Nice-Matin.