Julien Guirado "malade psychologiquement" : une de ses ex balance sur son comportement

Au printemps dernier, la réputation de Julien Guirado était grandement mise à mal. Le célèbre candidat de télé-réalité était alors accusé de violences conjugales à l'encontre de son ex petite-amie Marine El Himer. Chose qu'il a lui-même confirmé par la suite assurant être suivi et souhaitant devenir un homme meilleur. Mais après de telles révélations, difficile pour lui de ne plus être épinglé comme une personne violente. Et ses anciennes compagnes ne sont apparemment pas là pour arranger ses affaires.

Dernièrement, c'est Elisa De Panicis, une jolie mannequin italienne qui a participé aux Anges en 2019, qui a évoqué le tempérament de feu de Julien Guirado bien qu'elle n'en ait jamais été directement victime. "Avec moi il n'a jamais eu de comportement déplacé parce que je ne permets pas ce genre de choses mais c'est vrai qu'à Miami, hors caméras, il m'a donné une sensation horrible. Cette petite chose montre une intention qui n'est pas bonne. Pour moi il est malade et sa tête ne marche pas", a-t-elle estimé auprès de Télé-Star. Et d'ajouter : "Je ne sais pas si ce qu'on raconte est vrai mais c'est possible. Pour moi le confinement lui est monté à la tête et je pense qu'il n'a plus supporté Marine à ce moment là même si ça n'excuse rien. C'est vrai qu'il a un problème psychologique. Il a besoin d'aide."

Malgré tout, Elisa est restée en contact avec Julien et a tenté de lui ouvrir les yeux sur la polémique qui le touchait. "J'ai un petit peu parlé avec Julien juste après le premier confinement et après sa rupture avec Marine. Tout le monde m'avait dit : 'Tu as vu ce qui s'est passé ?' Je le connais un peu et je lui ai dit de faire profil bas à ce moment là quand on évoquait des faits de violences. Je lui ai fait la morale", a-t-elle confié. Julien Guirado a en tout cas retrouvé le sourire après des mois éprouvants. Il est désormais en couple avec une certaine Lola avec qui il est parti se confiner à Miami.