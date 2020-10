Julien Guirado en couple avec Lola : après un Macdo en amoureux, ils passent une folle nuit

Que de romantisme et d'attentions ! Amoureux de Lola,Julien Guirado semble être un autre homme. En couple depuis peu, Julien et Lola enchaînent les sorties et n'hésitent plus à s'afficher ensemble sur les réseaux sociaux. Et avec Julien, pas question de faire de chichis. Pour faire plaisir à sa belle, l'ancien candidat de télé-réalité a décidé d'offrir un frugal Macdonald's à sa chérie. Un moment d'intense complicité pour les amoureux qui ont ensuite passé la nuit à l'hôtel.

Et parce que Julien ne fait jamais les choses à moitié, la jeune femme a eu le plaisir de pouvoir déguster son petit-déjeuner au lit au petit matin. Visiblement très heureuse de partager tant de bons moments avec son homme, l'ex d'Adrien est apparue sur Instagram (le 31 octobre 2020) chantonnant gaiement dans leur chambre. Ravi de satisfaire sa petite-amie, Julien a filmé la scène tranquillement allongé dans son lit avant de la partager dans sa story Instagram.

Un peu plus tard dans la journée, la nouvelle chérie de Julien a annoncé une autre grande nouvelle. Apparemment très fière, l'ancienne candidate de l'émission La Villa des coeurs brisés a fait savoir qu'elle s'était créé un compte Mym où elle dévoile quotidiennement des clichés de ses pieds. Une information étonnante qui ne semble pas pour autant déranger Julien Guirado, visiblement beaucoup moins jaloux (et colérique) que lors de ses précédentes relations amoureuses. La voie de la sagesse pour Julien ?

Pour rappel, Julien Guirado a vécu des histoires tumultueuses avec d'autres candidates de télévision comme Martika Caringella ou Marine El Himer. Ces dernières l'avait même accusé de violences conjugales.