Julien Guirado en couple : photos de la bombe qui remplace Marine El Himer

Julien Guirado n'est plus un coeur à prendre. Quelques temps après sa rupture avec Marine El Himer, le candidat de télé-réalité officialise sa relation avec sa nouvelle compagne, une certaine Lola. Sur les réseaux sociaux, Julien Guirado a embrassé sa belle et tendre, ne laissant plus de doute sur le sujet.

C'est lors d'une soirée entre amis que les deux amoureux ont été surpris en plein baiser. Julien Guirado et Lola se sont enlacés avant d'enchaîner les rires complices et gestes tendres. Une vidéo d'officialisation partagée par le blogueur Aqababe. Puis, lundi 26 octobre 2020, ils ont pris la pose pour la toute première fois tous les deux sur Instagram. En jupe courte, pull en mailles et bottes à talons, la brunette au corps de rêve se tient au côté de son prince charmant, un Julien Guirado décontracté en baskets et casquette.

Julien Guirado en couple avec Lola, ex-compagne d'un autre candidat de télé-réalité

Mais qui est celle qui fait désormais battre le coeur du brun ténébreux ? Lola n'est pas une inconnue ! En effet, elle est la grande copine d'Astrid Nelsia et a déjà été aperçue sur le petit écran. Début 2020, elle participait à la saison 5 de La Villa des coeurs brisés (TFX). Et pendant le tournage, elle avait craqué pour un célèbre candidat de télé-réalité : Adrien Laurent. La belle Lola avait même quitté le show avant de suivre celui pour qui elle avait eu un coup de foudre.

Finalement, entre Lola et Adrien Laurent, ça n'a pas fonctionné. "Le statut de notre relation n'était pas vraiment clair. Après, c'est une personne qui a été honnête avec moi. Il ne pouvait pas être en couple avec moi. Je n'étais pas sûre non plus. Il avait d'autres tournages à faire", avait expliqué la jolie brune à VDBUZZ.

De son côté, Julien Guirado a bel et bien tourné la page Marine El Himer, qui l'accusait de violences. Aujourd'hui, à en croire les commentaires sur les réseaux sociaux, il reste toutefois en guerre contre Gauthier El Himer, le frère de son ex-compagne. D'ailleurs, la belle est elle aussi passée à autre chose. D'après les rumeurs, Marine aurait en effet fricoté avec le tennisman Benoît Paire.