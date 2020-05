Adrien Laurent : Banni d'Instagram, il devient la risée de Twitter

Toujours très imaginatif quand il s'agit d'érotisme, Adrien Laurent avait pris pour habitude d'organiser des Live très particuliers sur Instagram pendant le confinement. Chaque soir, le jeune homme invitait plusieurs jeunes femmes à danser et à faire des stripteases en visio dans le AD Show. Souvent (très) dénudées, les filles avaient pour unique ambition de séduire le candidat de télé-réalité, ravi d'être le centre de l'attention. D'un oeil sournois, Adrien jugeait (avec son élégance légendaire) les capacités scéniques et physiques de ses prétendantes.

Et ça se proclame "influenceurs" ?

Très vite, l'ancien candidat de télé-réalité est devenu la cible de nombreux internautes scandalisés devant ses Live indécents. Comparé à un "porc" sur Twitter, Adrien aurait selon de nombreux Twittos l'intelligence et la finesse d'un phacochère. Répugnant selon plusieurs Twittos, certains ont fait part de leur mécontentement en déclarant : "Les personnes qui regardent les lives d'Adrien Laurent vous êtes aussi sale/dégoûtant que lui", "Sérieusement faut signaler ceux qui font des lives a moitié à Poil c'est du grand n'importe quoi y'a des enfants qui regardent ça et ça se proclame "influenceurs" ?! Ils influencent quoi ? C'est juste des porcs ça me dégoûte bordel dans quel monde vit-on ?" Signalé par de multiples internautes, le compte Instagram avait finalement été supprimé.

Une décision totalement injustifiée pour Adrien qui s'est dit "anéanti" sur Snapchat. Outré, le jeune homme expliquait le 15 mai 2020 : "Je ne suis pas très en forme. (...) Je ne pensais pas réellement que ça allait prendre d'aussi grosses proportions. Je suis déçu, je suis triste. Parce que je n'avais pas de mauvaises intentions avec tout ça..." Il ajoutait (toujours très réaliste) : " J'ai été tout simplement aveuglé par la positivité que je pouvais recevoir sur Instagram".

Depuis, le jeune homme a récupéré son compte mais de nombreux internautes ont déjà émis leur intention de bloquer à nouveau Adrien. Beaucoup ont d'ailleurs fait part de leur désir sur Twitter, l'un d'entre eux ayant posté : "T'inquiètes pas, on va se faire un plaisir de te refaire sauter." La guerre semble donc loin d'être terminée...