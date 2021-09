Julien Guirado violent ? Il raconte "ses vérités" dans un livre confession

Face aux nombreuses accusations dont il a été la cible ces derniers mois, Julien Guirado a décidé de sortir du silence et de répondre aux rumeurs qui l'accablent. Accusé d'avoir été violent envers son ex-compagne Marine El Himer, l'ancien candidat de la télé-réalité Les Princes et Princesses de l'amour sur W9 a récemment dévoilé un livre dans lequel il y a partagé "ses vérités".

"Je suis un excessif. Je vibre dans la vie avec du haut volt. Je me nourris d'adrénaline, de sport, de conflits... Avec moi, tout est toujours soit noir, soit blanc. J'ai abusé des bonnes choses comme des mauvaises. Dans ce livre, je veux raconter la vérité. Ma vérité. Ce livre est un aveu. Je ne suis pas là pour me faire pardonner. Je parle, c'est tout. Je raconte. Je raconte tout. Ceux qui voudront me croire me croiront. Les autres, tant pis. Je n'ai jamais cherché à plaire à personne", rapporte le site Jeanmarcmorandini.com, dimanche 26 septembre 2021. Des vérités qui font notamment écho à sa tumultueuse relation avec Marine El Himer.

Je me suis fait aider

"On a vécu une période noire qui m'a mis très très bas. Je l'ai mérité, j'ai été bien trop loin. (...) J'ai mal géré mes émotions à cette époque-là et je le regrette toujours. J'ai vraiment voulu faire monter Marine, la façonner, limite la créer et ça ce n'est pas bon parce que tu ne peux pas changer quelqu'un. Et je me suis peut-être oublié là-dedans", avait-il expliqué dans L'Instant De Luxe, en mars dernier. Après avoir rapporté avoir connu une "pseudo-dépression", Julien Guirado avait ensuite partagé son souhait d'aller de l'avant. "J'ai consulté un psychologue, un psychiatre et un sophrologue et je continue. Je me suis fait aider. Il ne faut pas avoir peur de dire que parfois, on peut avoir des moments de solitude et de moins bien", avait-il conclu.