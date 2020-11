Marine El Himer : Elle fait craquer un célèbre rappeur américain... et lui met un vent

L'année aura été forte en rebondissements côté coeur pour Marine El Himer. D'abord très engagée avec Julien Guirado, plus tard accusé de violences physiques à son encontre, la jolie brune s'était ensuite rapprochée de Benoît Paire, avant de retomber dans les bras d'un de ses ex, Benjamin Samat. Mais c'est visiblement en célibataire qu'elle s'épanouit actuellement. Toutefois, elle continue d'attirer tous les regards. Récemment, la candidate de télé-réalité, au casting des Marseillais vs Le Reste du Monde, a suscité l'intérêt d'un célèbre rappeur américain...

Il s'agit de Tyga ! Et le jeune homme de 30 ans, qui a longtemps été en couple avec Kylie Jenner, a fait preuve d'audace en envoyant un message privé à Marine El Himer sur son compte Instagram. Le rappeur a semble-t-il craqué pour elle après avoir découvert une photo très sexy de la soeur jumelle d'Océane. Via sa story, la principale intéressée s'est bien évidemment empressée de partager la nouvelle avec ses abonnés, preuve à l'appui.

On constate alors que Tyga lui a adressé deux émojis flammes avant de lui écrire : "Hey, comment tu vas ?", en anglais bien sûr. Marine se vante alors de lui avoir tout bonnement... mis un vent. "Sorry je suis pas bilingue", annote-t-elle sur la capture d'écran qu'elle a prise, accompagnée d'un émoji hilare. La jeune femme fait ainsi comprendre qu'elle n'est pas du tout intéressée et ne souhaite pas aller plus loin avec celui qui a collaboré avec Chris Brown, Young Thug ou encore Justin Bieber, ni personne d'autre d'ailleurs.

C'est entre copines qu'elle profite actuellement d'un voyage à Dubaï, où les garçons ne semblent pas conviés. Soirée dans le désert, séances shopping, pool parties et sorties au restaurant... Marine n'a pas le temps de s'en ennuyer dans la ville des Émirat arabes unis où la menace du coronavirus ne semble même pas exister.