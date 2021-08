Julien Guirado : Sa soeur Morgane est une bombe, la preuve en photos !

Voilà bientôt deux ans que Julien Guirado est aux abonnés absents des émissions de télé-réalité. Après avoir longtemps été une star du petit écran, participant à Secret Story, Les Princes de l'amour ou encore Les Marseillais vs Le Reste du Monde, le candidat a fini par se faire boycotter des productions en raison de sa réputation sulfureuse et d'un casier judiciaire non vierge. Qu'à cela ne tienne, une autre graine de Guirado pourrait bien se faire une place sous le feu des projecteurs. Il s'agit de la petite soeur de Julien, Morgane !

L'ex de Marine El Himer l'avait déjà timidement présenté au mois de juin dernier, faisant au passage craquer Bastien Grimal, mais ces derniers temps, il n'hésite plus du tout à partager à sa communauté son compte Instagram. Et en faisant défiler les photos de Morgane, on constate qu'elle n'a rien à envier aux influenceurs professionnels ! Bronzage toute l'année, taille de guêpe, bikinis et vacances à la plage ou à la montagne... La jolie blonde sait faire rêver !

Et elle compte déjà qui plus est plus de 25 000 abonnés, lesquels laissent régulièrement des commentaires sous ses publications pour la complimenter. "Cette bombe", "Magnifique", "La plus belle", peut-on lire entre autres.