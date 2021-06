Julien Guirado, sa soeur fait craquer un candidat de télé-réalité : il met en garde !

Julien Guirado est prêt à sortir les griffes lorsqu'il s'agit de sa famille. L'ancien sulfureux candidat de télé-réalité révélé dans Secret Story en 2013 l'a prouvé ce mardi 22 juin 2021, après avoir discrètement présenté sa soeur, une certaine Morgane qui évolue loin de l'attention publique. Julien Guirado a en effet posté une courte vidéo de la jolie brune en story Instagram qui tente toutefois de cacher son visage à l'aide de sa main.

Mais il n'en fallait pas plus pour que la jeune femme fasse craquer une autre star du petit cran, à savoir Bastien Grimal. Quelques minutes seulement après être tombé sur les images de Morgane, le jeune homme a adressé un petit commentaire en message privé à Julien Guirado. "Elle a l'air mimi ta soeur", lui a-t-il écrit (voir diaporama).

Ni une ni deux, Julien Guirado lui a répondu, cash : "Attention Bastos, c'est un sujet où tu peux sauter rapidement. Il te reste les fonds de plastique par contre la soeur ou la daronne, il ne faut pas s'y aventurer. Derrière, ça entraîne certaines réactions incontrôlables et totalement assumées #belek." Une mise en garde à prendre avec humour étant donné que les deux hommes sont amis. D'ailleurs, Bastos, comme on le surnomme, a repartagé leur échange sur ses réseaux, ajoutant plutôt amusé : "Oups".

On peut néanmoins comprendre les réserves de Julien Guirado quand on sait la réputation de Bastien Grimal, connu pour être un tombeur de ces dames. Après avoir eu une relation sérieuse avec Mélanie Dedigama, on lui a prêté des histoires avec de nombreuses candidates de télé-réalité, dont la dernière en date est Adixia. La jolie Belge et le jeune homme ont récemment passé beaucoup de temps ensemble, notamment à l'occasion d'un tournage pour sa chaîne YouTube. Un tournage au cours duquel ils sont apparus très complices. Chose qui n'avait pas échappé à l'ex d'Adixia, Illan Castronovo, qui venait tout juste d'essuyer leur rupture...