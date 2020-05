Julien Guirado hospitalisé en pleine polémique : il sort du silence

C'est une période éprouvante que vit actuellement Julien Guirado. Séparé de Marine El Himer depuis plusieurs semaines maintenant, il se serait montré violent à son égard à plusieurs reprises. C'est le frère de la jeune femme qui a balancé sur ses accès de colère, faisant référence à des gestes déplacés qui "n'étaient pas de petites gifles". Depuis, la Toile s'embrase à son sujet et le candidat de télé-réalité est victime d'un véritable acharnement. À bout, il s'est fait hospitaliser il y a quelques jours après un malaise lors duquel il est "tombé raide".

Aujourd'hui rétabli, Julien Guirado s'est saisi de son compte Instagram pour donner de ses nouvelles, évoquant alors "un petit coup de mou". "J'étais un peu en dépression, car quand vous perdez la femme que vous aimez dans ces circonstances, ça ne fait jamais du bien", a-t-il confié. Il poursuit ensuite en reconnaissant tous ses torts dans cette sombre affaire, tout en ayant de doux mots à l'attention de son ex. "En tout cas, ce n'est pas la faute de Marine, même si ce sont des histoires qui doivent rester en privé. Mais je ne suis pas la victime, je suis la cause et la conséquence d'une relation destructrice. Il n'y a pas de soucis, je vais essayer de me reconstruire. Je pense que ça prend du temps, mais il faut se remettre, donc je leur souhaite le meilleur, je me souhaite le meilleur. Et j'espère que cette histoire sera vite derrière nous."

Pour conclure, Julien Guirado explique vouloir toujours poursuivre un suivi psychologique pour tenter de calmer son tempérament de feu. "J'ai pris conscience de certaines choses. Il faut que je soigne cette impulsivité. Le plus terrible est que j'ai perdu la femme que j'aime le plus au monde." Un déclic qu'il a malheureusement eu un peu trop tard...