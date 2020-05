Julien Guirado hospitalisé en urgence en pleine polémique : "Il est tombé raide"

Rien ne va plus pour Julien Guirado. Déjà au plus mal depuis sa rupture avec Marine El Himer, le candidat de télé-réalité est aujourd'hui accablé de toute part à cause des accusations de violence qui pèsent sur lui. En effet, le frère de son ex a récemment pris la parole pour dénoncer son comportement plus que déplacé. Plus tard, le principal intéressé a confirmé avoir dépassé les limites à plusieurs reprises et a expliqué vouloir entamer un suivi psychologique. "J'ai décidé de soigner mon impulsivité, toute la haine qu'il y a en moi, j'ai décidé vraiment de faire un travail sur moi-même. (...) Ça commencera par de la sophrologie, du yoga, le psy évidemment...".

Mais alors qu'il cherche à se racheter, les internautes, eux, ne comptent pas le laisser s'en tirer aussi facilement. Depuis ces révélations-chocs, ils sont nombreux à le lyncher sur la Toile. Entre insultes, menaces et autres commentaires désobligeants, Julien Guirado n'a aucun répit. Cela lui a d'ailleurs valu d'être abattu émotionnellement comme le rapporte sa mère auprès d'Aqababe. "Bonjour, c'est Madame Guirado. Voilà le résultat de cet acharnement. Julien a été hospitalisé. Il a fait un malaise. Dans la voiture, il est tombé raide.. Le blogueur a ensuite partagé des photos chocs de Julien à l'hôpital, vraisemblablement inconscient.

Une issue malheureuse pour la star du petit écran, qui se serait fait blacklister des programmes par certains producteurs. Cela n'a toutefois pas ému les internautes. Toujours aussi remontés contre lui, ils ne lui ont pas fait de cadeaux. "On est censé pleurer, là ?", "Je n'ai aucune compassion pour un homme violent, encore moins pour un qui bat sa femme", "Y a pas de pitié pour les ordures, qu'il crève", "Quelle belle paparazzade, non, mais on est où là ? Il se sentait pas oppressé quand il foutait des torgnoles à sa meuf", "Mais LOL il avait qu'à y penser avant de s'en prendre aux femmes ce lâche !", peut-on lire sur Twitter.