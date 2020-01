Martika bientôt mariée et prête pour un deuxième bébé ! (EXCLU)

Tous les jours, sur TFX, Martika Caringella dévoile son quotidien avec sa fille Mia et son chéri Umberto, dans l'émission Mamans & Célèbres. Pour l'occasion, l'ex-prétendante du Bachelor qui est devenue maman pour la première fois le 14 novembre 2019 a accepté de répondre à quelques questions de Purepeople.com.

Que souhaitez-vous montrer via ce programme ? Que va-t-on apprendre de vous qu'on ne soupçonnait pas ?

Les gens vont me découvrir complètement différemment ! Ils ont l'habitude de me voir dans d'autres émissions de télé-réalité, mais on évolue tous dans la vie. Maintenant, c'est l'âge de se poser et d'être maman, donc on me découvre dans une nouvelle vie. Ensuite, on va me voir pour la première fois avec mon chéri. On va découvrir ma vie privée, mon intimité, on va me voir apprendre de nouvelles choses en tant que maman. Comment devenir maman tout simplement. Une nouvelle Martika...

Votre compagnon qui n'est pas aussi célèbre que vous et a accepté d'être filmé, a-t-il néanmoins posé des limites ?

C'est vrai que mon chéri n'est pas du tout dans le même milieu que moi et ça ne l'intéresse pas vraiment. À la base, il ne devait faire qu'une seule séquence avec moi, c'était l'échographie. Mais c'est le père de ma fille, il fait partie de mon quotidien, il est mon quotidien. Forcément, il est concerné par tout ce que je fais, donc il a fini par se prêter au jeu et a accepté de m'accompagner dans cette nouvelle aventure.

Vous êtes filmée avant d'accoucher. Qu'est-ce qu'on pourra voir et qu'on n'a pas vu sur les réseaux sociaux ? L'accouchement ?

Non, il n'y aura pas d'images de l'accouchement, on a voulu respecter un minimum ce moment et le garder pour nous... Par contre, il y aura des images de l'après, juste quelques minutes après.

Quelle est la plus grosse bourde que Umberto a pu faire en tant que papa ?

Je ne sais pas si je peux le dire... Non, c'est pas vraiment une bourde, il l'a juste laissée quelques secondes dans un petit moment d'inattention, mais bon elle ne pouvait pas vraiment se faire mal puisqu'elle est bébé, elle ne bouge pas encore. Donc non, rien de grave.

Et la vôtre ?

J'ai tellement été bien formée à devenir maman, c'est venu naturellement et je dois dire que je gère assez bien, pour l'instant... Sinon, une fois, on a fait une bourde ensemble. En rentrant de la maternité, on l'avait mise sur sa petite balancelle à la maison, mais on n'avait pas mis l'attache de sécurité, car on ne savait pas bien comment ça fonctionnait. Du coup, on l'avait posée dessus sans l'attacher. Mais on n'était pas loin, donc c'est une toute petite bourde.

Qu'est-ce que l'arrivée de votre bébé dans votre vie a chamboulé dans votre couple ?

Rien du tout, ça n'a fait que nous rapprocher ! Alors oui, on a moins de temps pour nous, c'est certain, mais c'est tellement que du bonheur qu'on n'y pense même pas. Franchement, on est très heureux et ça nous a beaucoup rapprochés.

Qu'est-ce qui a été le plus dur en devenant maman ? Comment se passe le sommeil de votre fille ?

En termes de sommeil, tout va bien aussi, pour l'instant. Mia fait parfaitement ses nuits. Bon, c'est vrai que là, dernièrement, ça fait une semaine qu'elle se réveille vers 4-5h du matin. Je ne sais pas pourquoi... elle veut les bras, je pense. Du coup, je la prends dans le lit avec moi. Voilà, disons que c'est son seul petit caprice du moment.

Durant votre grossesse, vous avez pris combien de kilos en tout ? Les avez-vous perdus aujourd'hui ?

En tout, j'ai pris 14 kilos, mais aujourd'hui j'ai pratiquement tout perdu ! Il doit me rester environ 1 kilo et demi à perdre, je suis presque revenue à mon poids de forme, donc ça a été plutôt rapide, j'ai de la chance.

Que pensez-vous des stars de télé-réalité qui créent des comptes Instagram pour leur bébé ou qui filment à outrance leurs enfants ?

Franchement, je ne suis pas contre le fait qu'un enfant puisse avoir son compte Instagram, on est dans une nouvelle génération, donc pourquoi pas, après tout. Hier encore, je regardais des gamines de 5 ans faire un clip sur une musique actuelle, donc ça ne me choque même plus... Mais c'est vrai que, quand on y pense, pour certaines personnes qui ont l'esprit fermé, ça peut en effet être choquant. Personnellement, je ne suis pas pour, mais je ne suis pas contre non plus, j'avoue que pour le moment je suis un peu partagée. Peut-être qu'un jour Mia aura son compte aussi, on verra. À vrai dire, je pense que c'est elle qui choisira, j'ai envie de voir comment elle grandit déjà. Là, elle est encore trop petite pour que je sache, évidemment elle n'a que 2 mois.

Vous avez mis du temps à annoncer votre grossesse. Y a-t-il une raison à cela ?

C'est vrai que j'ai mis du temps à l'annoncer parce que c'était tellement beau que je voulais le garder pour moi... à la base, je ne voulais même pas l'annoncer. Mais bon, il y a eu quelques petites fuites, bien sûr les gens me voyaient dans la rue, ils commençaient à se poser des questions et à en parler. On me disait "pourquoi tu ne nous dis pas que tu es enceinte, t'es censée tout partager avec nous". Donc comme je me prenais de plus en plus de remarques, j'ai choisi de l'annoncer à cinq mois.

Le mariage sera-t-il la prochaine étape ?

Bien sûr ! C'est les étapes de la vie : maison, bébé, mariage. Pour nous, c'est prévu cette année...

Pourriez-vous déménager à Dubaï comme d'autres stars de télé ?

Pourquoi pas. C'est vrai qu'à Dubaï il y a une certaine sécurité pour élever un enfant. C'est très intéressant, moi, c'est une ville qui me plaît beaucoup, ça fait longtemps déjà que je songe à y aller, presque deux ans ! Mais je n'ai jamais pris l'initiative de le faire, car il faut quand même avoir le courage de quitter sa famille, ses amis, c'est toute une organisation. Et puis j'habite déjà sur la Côté d'Azur, donc je ne vais pas me plaindre (rires).

Sur les réseaux, vous aviez avoué avoir très peur de l'accouchement. Après cette première expérience, seriez-vous prête à avoir un deuxième enfant ?

C'est clair que ça me faisait très peur, c'était tout nouveau, c'était l'inconnu. Mais toutes ces personnes qui m'ont dit "Tu verras, au final, c'est plus de peur que de mal", elles avaient raison. Oui ça fait mal, évidemment, mais c'est pour avoir la plus belle chose au monde dans ses bras. C'est tellement beau qu'on en oublie la douleur. Mais pour tout vous dire, oui, j'aimerais bien un deuxième enfant.

