Martika en larmes à l'hôpital : sur le point d'accoucher, elle craque

Martika Caringella, ancienne candidate emblématique du Bachelor, est enceinte de son chéri Umberto. Bientôt arrivée à son terme, la future maman a perdu les eaux le mercredi 13 novembre 2019. Une annonce délivrée avec humour via une photo Instagram où elle pose avec ses amies à Monaco.

Si Martika veut se donner un air léger, elle n'avait pourtant pas caché avoir très peur de l'accouchement. Actuellement, la belle attend patiemment dans son lit d'hôpital, son chéri à ses côtés. Vers 15h30, sur Snapchat, la jeune femme de 29 ans n'a pourtant pas réussi à cacher son angoisse plus longtemps : "Par où commencer ? J'ai perdu les eaux ce matin. Tout va très bien, j'ai toujours pas de contractions, je suis là, je dois attendre que ça arrive...", déclare-t-elle, la gorge nouée.

Ne pouvant plus retenir ses larmes, Martika Caringella continue : "C'est long, car je commence à m'impatienter j'ai envie de voir ma petite, de la rencontrer, j'ai envie que ça se finisse... Je suis à deux semaines avant mon terme et j'ai envie de la voir, quoi !"

Les nerfs lâchent et la fatigue finit par prendre le dessus pour la future maman qui se dit "à bout" : "Tout le monde a hâte de la rencontrer. Je suis à bout, en fait. J'en ai marre d'attendre..., s'agace la jeune femme avant que sa voix ne se brise sous l'émotion. Je suis impatiente, je suis réjouie, mais d'un autre côté j'ai tellement peur et je crois que c'est pour ça que depuis tout à l'heure je ne fais que pleurer."

"J'ai peur de l'accouchement, j'ai peur des douleurs. J'en ai jamais eu et j'ai peur de ce que ça fait et j'ai hâte de la voir aussi, je sais pas, je me sens bizarre...", conclut la jeune femme, en pleurs.

Même si la starlette a perdu les eaux, sa fille ne semble pas vouloir montrer le bout de son nez... aussi, Martika Caringella marche-t-elle le plus possible pour déclencher l'accouchement. Accompagnée de sa coach de sport qui la motive, la jeune femme monte les escaliers et fait des fentes, dans la bonne humeur !

Fin septembre, les amoureux avaient déclaré attendre une petite fille, sans pour autant dévoiler le prénom choisi. Des photos d'une baby shower des plus girly étaient venues illustrer cette heureuse annonce.

Souhaitons aux parents de vite faire la rencontre de leur merveille !