Martika sur le point d'accoucher : photo à l'hôpital, son compagnon à ses côtés

Le 31 juillet dernier, Martika a annoncé avec joie qu'elle attendait son premier enfant, fruit de ses amours avec son chéri influenceur, Umberto. Depuis, à l'instar d'autres stars de télé-réalité avant elle comme Carla Moreau ou Nabilla, elle partage tout avec ses followers. De ses nausées à sa prise de poids, en passant par ses doutes quant à son futur rôle de maman, ses fans n'en manquent pas une miette.

Et à en croire les derniers posts de Martika, le bébé sera bientôt là. Ce mercredi 13 novembre 2019, elle a posté un message pour le moins intrigant sur sa page Instagram. En dévoilant une photo d'elle à Monaco, entourée de ses copines et le bidon bien à l'air, elle inscrit avec légèreté et amusement : "J - ?? On dirait pas comme ça, mais je suis en train de perdre les eaux, là ! Mais appart ça (sic) tout va bien."