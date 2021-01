Martika Caringella (Mamans & Célèbres) enceinte pour la 2e fois : "Je me suis dit : 'Oh non !'"

Le 25 janvier, la jeune femme de 30 ans a expliqué à ses abonnés comment elle avait réagi en découvrant qu'elle était de nouveau enceinte. "Je l'ai appris le 7 novembre. J'étais très heureuse mais j'avais aussi très peur. C'était assez inattendu. Je n'arrivais pas encore à réaliser. Je n'étais pas bien. Je pensais plus à mes neuf mois de grossesse. En plus je venais de retrouver mon corps, j'étais bien physiquement. Je me suis dit : 'Oh non, juste maintenant. Je ne vais pas pouvoir en profiter", a-t-elle déclaré. Martika a ensuite partagé une vidéo dans laquelle on la voit dans son lit, au côté d'Umberto. La candidate est en larmes avant de montrer son test de grossesse positif. "Je n'arrivais pas à m'en remettre", a-t-elle écrit en commentaire.

Depuis, Martika a eu le temps de s'en remettre et a hâte de faire la connaissance de son deuxième bébé.