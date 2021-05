Martika (Mamans & Célèbres) : Mariage surprise avec Umberto, premières photos

Les abonnés de Martika Caringella sur Instagram ont eu une grosse surprise ce mardi 11 mai 2021. La candidate de Mamans & Célèbres (TFX) a fait une grande annonce sur le réseau social : elle s'est mariée à Umberto Torretto.

D'ordinaire, Martika tease toujours ses projets avec ses fans, surtout les plus gros. Mais celui-ci, elle a préféré le garder secret jusqu'au dernier moment. La maman de Mia (1 an et demi) a révélé qu'elle venait de se marier avec Umberto aujourd'hui.

Pour ce faire, elle a partagé plusieurs photos de leur union surprise. Sur la première, on peut voir son cher et tendre mari de dos et elle de face en train de le prendre dans les bras, sa belle bague bien en évidence. Sur la deuxième, la belle brune de 31 ans et Umberto sont à table et ce dernier lui dépose un baiser sur la main. Sur la troisième, tous deux dévoilent leurs alliances et sur les deux dernières, chacun pose avec son témoin. L'occasion de découvrir que Martika a choisi Jazz Correia. "Mrs & Mr. Je t'aime pour la vie et à l'infini. @umberto.torretto", peut-on lire en légende de la publication.