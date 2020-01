Nabilla, Carla Moreau, Jesta Hillmann : leurs bébés sont déjà des stars

Cette année 2019 a été riche en rebondissements pour nos stars de télé-réalité françaises. Après de longues années passées à se clasher et à multiplier les scandales amoureux sur le petit écran, certaines ont vraisemblablement passé l'âge de raison et ont fondé une famille. Eh oui, terminé les innombrables selfies, les éternelles soirées en boîte de nuit et les courtes vidéos quotidiennes sans raison. Désormais, les fils Instagram sont remplis de photos de biberons, de tétines et surtout de bouilles de nourrissons.

Il faut dire que les obstétriciens ont eu du travail en 2019 avec les grossesses de nombreuses stars. Nabilla, Carla Moreau, Jazz, Jesta Hillmann, Martika ou encore Jessica Thivenin, toutes ont vu leur vie bouleversée par l'arrivée d'un petit être. Et à peine né, leur bambin faisait déjà le tour de la Toile.

Si certaines mamans en herbe ont tenté de préserver leur bout de chou les premiers temps, elles ont vite repris leurs bonnes vieilles habitudes comme Nabilla. La it girl de 27 ans s'est évertuée à camoufler le visage de son petit Milann les premières semaines, mais, finalement, le petit garçon a réussi à s'imposer sur ses réseaux. Désormais, il ne se passe pas un jour sans qu'il soit au coeur de ses story Snapchat ou Instagram.