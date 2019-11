Nabilla maman épuisée : pause douceur avec Milann lové dans ses bras

Pouponner n'est pas toujours de tout repos. Depuis le 11 octobre dernier, Nabilla en fait pour la première fois l'expérience alors qu'elle a accueilli avec Thomas Vergara leur premier enfant, un petit Milann. Et entre les câlins et les bisous, la brunette s'est rendu compte qu'avoir un bébé... c'était fatigant !

Son vol avec son fils en direction de Dubaï qui lui a donné du fil à retordre en est la preuve. Mais cet épisode passé, Nabilla a retrouvé son petit nuage. Sur ses réseaux sociaux, fini les poses sexy et les selfies impeccables, c'est son fils la superstar. D'ailleurs, elle ne cherche même plus à cacher son adorable visage.

Mais avoir un enfant a un prix, et c'est souvent le sommeil qui le paye. Réveillée par les pleurs de bébé en pleine nuit et active toute la journée, l'ancienne vedette de télé-réalité doit ruser pour s'octroyer un peu de repos. Et il n'y a rien de meilleur que des siestes avec le petit homme de sa vie. Sur Instagram ce jeudi 21 novembre, Nabilla a dévoilé une photo d'elle endormie profondément au côté de Milann.

Sans surprise, cette publication a rencontré un franc succès. En seulement quelques heures, ce sont près de 400 000 personnes qui ont "liké". "Vous êtes magnifiques", "Que du bonheur", "Plein de tendresse cette photo", "Cette photo est la définition même de l'amour", commentent les internautes charmés.

Si son temps est désormais accaparé par son petit bout de chou, Nabilla n'en oublie pas pour autant de s'occuper de son physique. Dernièrement, elle affichait fièrement sa silhouette zéro défaut retrouvée. Un ventre tout plat, un peu plus d'un mois après son accouchement, qui peut faire des envieux !