Nabilla : Gros plan sur Milann en plein réveil, ils ne cachent plus son visage

Une adorable photo qui saura ravir les 5 millions d'abonnés de la starlette, d'autant plus que le 5 novembre dernier, la jeune maman de 28 ans s'emparait de son compte Snapchat pour expliquer à ses fans pourquoi elle montrerait le moins possible son petit Milann sur les réseaux sociaux : "J'ai peur de la surexposition. Qu'on voie mon fils un petit peu par-ci par-là, ça ne me dérange pas. Je ne le cache pas non plus. On est entre les deux. C'est un petit bébé, il n'a même pas 1 mois, donc forcément, on a peur, on ne sait pas trop comment faire, on essaie de le protéger, de le préserver au maximum."

Alors que la it-girl montre régulièrement son fils dans des stories éphémères, elle a aujourd'hui choisi de dévoiler le minois de sa merveille. Une décision accueillie à bras ouverts par sa communauté puisque la publication a été "likée" plus de 222 000 fois et a soulevé plus de 690 commentaires en l'espace de deux heures seulement.

Le 11 novembre dernier, pour le premier "moinniversaire" de Milann, Nabilla et Thomas Vergara avaient déjà publié quelques photos, montrant ainsi le visage de leur fils en entier pour la toute première fois.