Martika, maman, raconte son accouchement : "C'était très très douloureux"

Martika Caringella a accouché le 14 novembre 2019 de son premier enfant. Fruit de son amour avec Umberto Torretto, la petite Mia comble déjà ses parents. Sur Snapchat, l'ancienne candidate de télé-réalité a raconté en détails les différentes étapes de son accouchement.

Elle explique : "J'ai rompu ma poche des eaux le 13 novembre au matin pendant un shooting vidéo, c'était hyper drôle". En route vers l'hôpital, la maman angoisse alors à l'idée de donner la vie mais espère ne pas attendre trop longtemps avant la naissance de sa fille. "Toute la journée j'attends, c'était long... Je n'avais toujours pas de contractions, rien (...) Le soir, vers 22 heures, j'ai commencé à avoir des contractions et, vers minuit, de plus en plus, en mode je suis pas bien du tout."

À un moment j'ai vraiment failli lâcher l'affaire

À 2 heures du matin, l'ex de Julien Guirado accepte une "péridurale d'attente" pour ne pas trop souffrir de ses contractions. Elle se dirige ensuite en salle d'accouchement. La nuit passe mais le col de l'utérus de Martika ne s'ouvre toujours pas. À 6 heures du matin, les infirmières décident d'insérer un tampon pour déclencher l'ouverture de son col. Martika raconte : "En fin de matinée mon col est ouvert à 2. En début d'après midi, je passe à 6, 8 et après mon col est en dilatation complète à 16 heures."

Faire sortir la tête est vraiment très très douloureux

Le grand moment est enfin arrivé ! L'ancienne candidate de Moundir et les Apprentis Aventuriers confie : "C'était très sportif, la poussée a duré 40 minutes. J'ai commencé à 16h50 et j'ai accouché à 17h40. Ce qui a été le plus dur, c'était la tête. À un moment j'ai vraiment failli lâcher l'affaire. Faire sortir la tête est vraiment très très douloureux malgré la péridurale. (...) Après les deux épaules sont passées en même temps et après ça a glissé tout seul."

Malgré cet accouchement douloureux, Martika qualifie cette naissance de "magique" et "d'incroyable" Elle raconte : "J'aurais jamais cru pouvoir aimer quelqu'un autant dans ma vie."