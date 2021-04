Martika Caringella (Mamans & Célèbres) enceinte de son 2e enfant : elle révèle le sexe du bébé

"J'aimerais donner un petit frère ou une petite soeur pour Mia l'année prochaine. Mais ça viendra quand ça viendra", nous confiait Martika Caringella en août 2020. Son voeux sera bientôt réalisé. Lors de l'annonce de sa grossesse, Martika écrivait à son million de followers : "Notre famille s'agrandit, bientôt nous serons 4 ! Nous sommes trop heureux de pouvoir vous l'annoncer et de pouvoir partager avec vous cette merveilleuse nouvelle ! Mia sera une superbe grande soeur, j'ai tellement hâte !"

Cette grossesse, Martika permet à ses abonnés d'en suivre l'avancée. Elle leur a récemment confié avoir subi un malaise lors de vacances aux Maldives. "J'ai fait un malaise, je ne me sentais pas très bien. Pourtant je ne suis pas restée beaucoup au soleil. Mais avec la chaleur, en étant enceinte, c'était de trop, a-t-elle expliqué. On m'a dit que ma tension était basse et que j'avais un manque d'hydratation. Pourtant je ne fais que boire de l'eau, je ne comprends pas. On m'a donné des trucs à prendre avec de l'eau. Un truc spécial avec des sels minéraux. Mais je n'aimais pas du tout donc je ne l'ai pas pris. Du coup je ne fais que boire de l'eau. Ca va un peu mieux qu'hier. J'ai passé la journée dans ma chambre. J'ai dormi de 15h à 18h et de 21h à 8h ce matin. Hier j'ai beaucoup vomi. Donc là je mange du riz blanc."