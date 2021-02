Martika (Mamans & Célèbres) enceinte et victime d'un malaise : grosse frayeur aux Maldives

Martika Caringella était comme dans un rêve. La candidate de Mamans & Célèbres s'est envolée pour les Maldives avec son fiancé Umberto et leur fille Mia (1 an). Mais son séjour a été quelque peu gâché comme elle l'a confié sur Snapchat le 12 février 2021.

La journée du jeudi 11 février n'était pas la meilleure pour Martika Caringella. La belle brune de 30 ans, qui est enceinte de son deuxième enfant, a été victime d'un malaise et a tenu à tout raconter à ses abonnés. La raison ? Ces derniers étaient inquiets de son absence des réseaux sociaux. "Je voulais vous expliquer un peu mon absence d'hier. J'ai fait un malaise, je ne me sentais pas très bien. Pourtant je ne suis pas restée beaucoup au soleil. Mais avec la chaleur, en étant enceinte, c'était de trop", a-t-elle tout d'abord expliqué.

Inquiète, Martika a donc fait venir un médecin. "On m'a dit que ma tension était basse et que j'avais un manque d'hydratation. Pourtant je ne fais que boire de l'eau, je ne comprends pas. On m'a donné des trucs à prendre avec de l'eau. Un truc spécial avec des sels minéraux. Mais je n'aimais pas du tout donc je ne l'ai pas pris. Du coup je ne fais que boire de l'eau. Ca va un peu mieux qu'hier. J'ai passé la journée dans ma chambre. J'ai dormi de 15h à 18h et de 21h à 8h ce matin. Hier j'ai beaucoup vomi. Donc là je mange du riz blanc", a-t-elle poursuivi.

Ce vendredi, Martika se repose donc au maximum. D'autant plus que samedi, ce sera sa dernière journée aux Maldives. Elle compte donc en profiter avant de faire son retour à Dubaï. Car oui, Umberto et elle ont pris la décision d'y déménager après avoir été victimes d'un cambriolage. Elle a ainsi retrouvé ses grandes amies Liam Di Benedetto (qui attend également son deuxième enfant) et Jazz Correia.

C'est le 24 janvier que Martika a révélé avec un beau portrait de famille qu'elle était enceinte de son deuxième enfant. Une nouvelle qui l'a choquée. "Je l'ai appris le 7 novembre. J'étais très heureuse mais j'avais aussi très peur. C'était assez inattendu. Je n'arrivais pas encore à réaliser. Je n'étais pas bien. Je pensais plus à mes neuf mois de grossesse. En plus je venais de retrouver mon corps, j'étais bien physiquement. Je me suis dit : 'Oh non, juste maintenant. Je ne vais pas pouvoir en profiter", a-t-elle expliqué le lendemain.