Liam Di Benedetto enceinte : elle annonce sa 2e grossesse en photo

Quelle belle nouvelle ! Liam Di Benedetto a annoncé être enceinte de son deuxième enfant ce samedi 19 décembre 2020. La jeune femme, vue dans Secret Story et Les Marseillais, attend cet heureux événement avec son mari Christophe Dicranian (au lourd passé judiciaire), qu'elle a épousé en juillet dernier. Si l'homme découvrira pour la première fois les joies de la paternité, Liam a quant à elle déjà de l'expérience. Et pour cause, en mai 2018, elle accueillait sa fille Joy (fruit de ses amours avec un homme dont on ignore tout).

C'est d'ailleurs cette dernière qui accompagne la publication de sa mère et dissipe ainsi tous les doutes quant à sa grossesse. Sur l'image postée sur Instagram, Joy apparaît vêtue d'un tee-shirt sur lequel on peut lire : "Je vais être grande soeur". À ses pieds se trouve la première échographie de bébé, tandis que Liam Di Benedetto affiche son test de grossesse. "C'était très très dur pour nous de garder le secret de cet immense bonheur..., légende-t-elle pour commencer. Du coup c'est avec beaucoup d'émotion qu'on vous annonce que Joy sera grande soeur d'ici quelques mois. Et oui, la famille s'agrandit ! (...) C'est le plus grand bonheur pour cette fin d'année et le plus beau cadeau de Noël". La nouvelle a rapidement suscité de nombreuses réactions et les internautes ont félicité en masse la jeune femme.