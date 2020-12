Liam Di Benedetto enceinte de son 2e enfant ? Une photo sème le doute

Depuis plusieurs jours, Liam Di Benedetto joue avec les nerfs de ses abonnés sur Snapchat. Des rumeurs de grossesse entourent la candidate de Secret Story 10 (2016) et l'une des dernières photos qu'elle a postée est venue semer davantage le doute.

La jeune femme a récemment dévoilé à ses abonnés qu'elle avait une annonce à leur faire. Une révélation qu'elle fera dans deux jours. Depuis, ses fans enquêtent pour savoir de quoi il peut s'agir et ils pensent avoir trouvé. Dans une vidéo partagée la semaine du 7 décembre (que vous pouvez retrouver ici), on pouvait la voir avec sa fille Joy (2 ans). Et son ventre arrondi a immédiatement sauté aux yeux des internautes.

Et voila que le 15 décembre, Liam a partagé une photo qui a encore beaucoup fait parler. On peut la découvrir en train de poser avec le t-shirt relevé, mettant ainsi en avant un baby-bump. Mais la story ne dure qu'une ou deux secondes et par la suite, l'ancienne candidate de Mamans & Célèbres n'aborde pas du tout le sujet.

En y regardant de plus près, on peut constater que Liam n'a pas la même coiffure. On imagine donc que ledit cliché date de l'époque où elle était enceinte de Joy. Mais ses fans pourraient y voir là un indice concernant son annonce. Nul doute qu'ils seront au rendez-vous jeudi pour enfin savoir de quoi il s'agit.

Ce ne serait pas étonnant que Liam annonce une seconde grossesse car depuis plusieurs mois, elle file le parfait amour avec Christophe Dicranian. Un couple officialisé en mai dernier. Les tourtereaux se sont unis fin juillet et ne cessent de partager leur bonheur sur la Toile. Un bonheur bientôt multiplié ? La réponse dans deux jours.