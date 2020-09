Liam Di Benedetto mariée : crop top et transparence pour dire "oui" à Christophe

Ce mariage n'est pas vraiment une surprise. Liam Di Benedetto avait annoncé ses fiançailles le 27 juillet dernier, en dévoilant son imposante bague, sertie de diamants. "I SAID YES ! Le plus beau jour de ma vie, à dire oui pour l'éternité à l'homme de ma vie, je t'aime mon mari", avait-elle joyeusement annoncé.

Un amour qu'ils avaient cependant déjà scellé, en se faisant faire un tatouage commun. En juillet dernier, les fans du couple pouvaient découvrir que Liam Di Benedetto et Christophe Dicranian s'étaient fait tatouer un éclair sur leurs index respectifs. S'ils n'en avaient pas dévoilé la signification, il est facile de deviner que ce tatouage symbolisait leur coup de foudre.

On ne sait cependant pas depuis combien de temps Christophe Dicranian et Liam Di Benedetto s'aiment. On sait juste qu'ils ont commencé à poser ensemble sur les réseaux sociaux depuis le mois de mai 2020. C'est à cette même période que l'influenceur a fait la Une pour son passé judiciaire : il aurait déjà été condamné à plusieurs reprises pour trafic de stupéfiants, pour des faits datant de 2007 et 2016.