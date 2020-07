Liam Di Benedetto en couple : son coup de foudre avec Christophe Dicranian

Liam Di Benedetto est amoureuse. Depuis quelques mois, elle partage la vie de Christophe Dicranian. Et le 21 juillet 2020, l'ancienne candidate de Secret Story et son compagnon avaient un rendez-vous spécial comme on a pu le découvrir sur Snapchat.

Après avoir partagé un bon restaurant avec l'homme qui fait battre son coeur, Liam Di Benedetto s'est rendue avec lui dans un salon de tatouage. Les tourtereaux ont souhaité se faire un tatouage en commun qu'ils n'ont pas tardé à dévoiler à leurs abonnés, sur Snapchat et Instagram. Les internautes ont donc découvert que la candidate de télé-réalité et Christophe Dicranian s'étaient fait encrer un éclair au niveau de l'index. Ils n'ont pas dévoilé la signification de ce tatouage, mais on peut imaginer qu'il symbolise leur coup de foudre.

C'est en mai dernier que Liam Di Benedetto a officialisé son couple sur Instagram, en postant une photo de Christophe et elle en train de s'enlacer. "Tout simplement l'amour", avait-elle écrit en légende de sa publication. Peu de temps après cette officialisation, il a été révélé que son compagnon avait un passé judiciaire peu reluisant. Il aurait déjà été condamné à de multiples reprises pour trafic de stupéfiants. Selon Le Point, il a purgé huit ans d'emprisonnement en 2007. Et en 2016, "près de 600 kg de cannabis et 8 kg de cocaïne, ainsi qu'une quinzaine de pistolets automatiques ou armes de guerre", mais aussi "des véhicules volés" avaient été saisis chez lui.

Nouveaux rendez-vous médicaux pour Joy

En 2019, un article de Mediapart expliquait qu'un certain Christophe Dicranian avait été convoqué le 1er avril au tribunal de Nice pour le fait de "diriger ou d'organiser un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicite de stupéfiants". Il avait écopé d'une peine de six mois de prison ferme, alors qu'il risquait "la réclusion criminelle à perpétuité et une amende de 7 500 000 euros" selon nos confrères.

Mais qu'importe pour Liam Di Benedetto qui en est folle amoureuse et pour qui ces histoires appartiennent probablement au passé. Christian Dacrinian est présent pour sa fille Joy (2 ans) et elle et c'est ce qui compte. Il était à leurs côtés pour les rendez-vous médicaux de la fillette en début de semaine. Un moule de l'un de ses pieds a été réalisé, car elle devra bientôt porter une attelle. Elles ont également eu rendez-vous avec un anesthésiste, car sa fille devrait bientôt passer une nouvelle IRM de contrôle, pour vérifier que son dernier kyste au cerveau est bel et bien parti après son opération en mars dernier.

Malvoyante à cause d'un kyste au cerveau qu'elle avait dès sa naissance, Joy évolue un peu moins vite que les autres enfants. Chaque progrès est donc une victoire pour Liam Di Benedetto. Le 13 juillet dernier, elle n'a pas caché sa fierté de voir sa fille qui commençait à tenir debout.