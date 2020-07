Liam Di Benedetto bientôt mariée à Christophe : elle dévoile son gros diamant

Heureuse nouvelle pour Liam Di Benedetto ! L'ancienne candidate des Marseillais a eu le plaisir de recevoir une demande de fiançailles de la part de son compagnon Christophe au cours du week-end.

Une demande qu'elle a bien évidemment acceptée comme elle a pu le confirmer sur son compte Instagram. À travers deux photos, la maman de Joy (2 ans) a dévoilé la magnifique bague sertie de diamants scintillants que lui a offerte pour l'occasion son futur époux. "I SAID YES !!!!!!!!!! le plus beau jour de ma vie, à dire oui pour l'éternité à l'homme de ma vie, je t'aime mon mari", a-t-elle légendé avec beaucoup d'enthousiasme. Très vite, les félicitations se sont accumulées dans son fil de commentaires, de ses admirateurs, mais aussi de ses amies de télé-réalité. Jazz, Martika ou encore Beverly et Camille Froment ont notamment exprimé leur impatience de la voir s'unir à celui qu'elle aime.