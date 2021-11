Tiffany (Koh-Lanta) célibataire : sa rupture avec Raphaël Pépin confirmée, elle en dit plus

Jeudi 25 novembre 2021, Tiffany a pris le temps de répondre aux questions de ses fans, sur Instagram. Et lors de sa session de questions réponses, l'ancienne candidate de Koh-Lanta (2017) a confirmé les rumeurs qui couraient depuis quelques semaines.

Depuis un moment déjà, les internautes n'avaient plus le plaisir de voir des photos ou vidéos de Tiffany et Raphaël Pépin ensemble. Les deux candidats de télé-réalité se faisaient très discrets. Plusieurs blogueurs ont par la suite annoncé qu'ils avaient rompu, une rumeur sur laquelle les principaux intéressés ne s'étaient jusqu'alors pas exprimés. Il a fallu attendre hier pour que la belle blonde de 26 ans s'exprime sur le sujet, pour la première fois.

Tiffany a organisé une session de questions/réponses avec ses fans. Et, sans surprise, la première à sortir était : "Etes-vous vraiment séparés avec Raphaël ?". "Je savais que j'allais recevoir un tas de questions là-dessus et c'est normal puisqu'on n'a pas parlé depuis des semaines. Donc je pense qu'il est temps de vous dire les choses clairement", a donc tout d'abord confié la jeune femme. Et de poursuivre : "Je vais le dire une fois pour toutes : Raph et moi on est bien séparés, et depuis plusieurs semaines maintenant. Les raisons de la rupture ne vous inquiétez pas, rien de grave. Rien de tout ce qu'on peut entendre. Pas de tromperies, tout ça. On a nos raisons. Nos chemins se séparent après trois ans de vie commune et c'est la vie. Chacun avance de son côté. Je pense que c'était la meilleure des décisions à prendre, pour lui comme pour moi. Je vous demande de respecter ce choix."

Y aura-t-il un retour de flamme ? C'est la question que doivent se poser leurs abonnés, car ce n'est pas la première fois que Tiffany et Raphaël se séparent. Leur précédente rupture remontait à mars 2020. Et, un mois plus tard, ils s'affichaient de nouveau ensemble. Pour rappel, c'est lors du tournage des Anges 11 (2019) que Raphaël et Tiffany se sont rencontrés. Ils ont ensuite participé à la saison des Anges 12 en 2020, aux Vacances des Anges en 2021 ou à La Bataille des couples, actuellement diffusée sur TFX.