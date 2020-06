Raphaël Pépin et Tiffany de nouveau en couple : la photo qui officialise

[Générique des Feux de l'amour]. Dans l'épisode précédent, Raphaël Pépin et Tiffany avaient rompu. L'ancienne candidate de Koh-Lanta avait annoncé leur séparation sur les réseaux sociaux. Mais il semblerait qu'il y ait un retour de flamme entre ces deux-là...

C'est lors du tournage des Anges 11 (2019) que Raphaël et Tiffany se sont rencontrés. Et leur relation est tellement passionnelle qu'ils se sont déjà séparés à plusieurs reprises. Leur dernière rupture remonte à mars dernier. "GAME OVER. Ne vous posez plus la question, ma relation avec Raphaël est terminée. Une page se tourne aujourd'hui", avait écrit la belle blonde de 25 ans. De son côté, Raphaël n'avait pas réagi. Il s'était contenté, comme Tiffany, de supprimer toutes les photos sur lesquelles ils étaient tous les deux. Leurs fans pensaient donc qu'ils ne se remettraient plus jamais ensemble. Mais leur amour est semble-t-il plus fort que tout, pour preuve, ils sont de nouveau ensemble. En tout cas, c'est ce que l'on peut croire en découvrant la dernière photo postée par le jeune homme, sur Snapchat.

Raphaël Pépin a surpris tout le monde en dévoilant une photo sur laquelle il apparaît avec Tiffany. Les deux candidats de télé-réalité apparaissent sur un lit, en train de s'embrasser. De son côté, la jeune femme a mis en ligne un cliché de son cher et tendre en train de s'occuper d'un barbecue. Des publications qui laissent peu de place au doute. Espérons pour eux que cette réconciliation sera définitive, cette fois-ci. Si ce n'est pas le cas, leurs fans pourraient bien ne pas s'en remettre. La suite, au prochain épisode...