Raphaël Pépin (Les Anges) célibataire : Rutpure confirmée avec Tiffany

Mauvaise nouvelle pour les fans de Raphaël Pépin et Tiffany, le couple s'est séparé ! C'est la jolie blonde vue dans Koh-Lanta et Les Anges qui a fait cette annonce choc sur Instagram mardi 17 mars 2020. Via sa story, elle a posté un message on ne peut plus clair. "GAME OVER. Ne vous posez plus la question, ma relation avec Raphaël est terminée. Une page se tourne aujourd'hui", a-t-elle fait savoir, ajoutant au passage un émoji de coeur brisé.

Depuis quelque temps, la rumeur autour d'une possible séparation entre les deux candidats de télé-réalité enflait sur la Toile. Si Raphaël Pépin n'a pas pris la parole, il a tout de même suscité beaucoup d'interrogations avec son dernier post. Sur le cliché, le jeune homme profite d'un moment privilégié avec un dauphin et annote en légende : "En temps de coronavirus ..... je veux que ses bisous à lui ... COURAGE A TOUS." Il n'en fallait pas plus pour que les internautes voient venir la rupture, d'autant plus que les ex-amants ont supprimé toutes leurs photos de couple sur leurs réseaux. "T'es plus avec Tiff ?", "Vous formiez un super couple", "C'est nul je les aime trop. J'espère qu'ils vont se réconcilier", peut-on lire en commentaires.



Tiffany et Raphaël Pépin se sont mis en couple sur le tournage des Anges 11 en 2019. Il s'agissait là de la première relation sérieuse pour l'influenceur depuis sa rupture avec Coralie Porrovecchio. Malheureusement, avec l'ancienne aventurière, il n'aura pas connu une fin plus heureuse après avoir multiplié les breaks et les réconciliations jusqu'à la brouille définitive.