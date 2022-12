Raphaël Pépin en procès contre Angèle Salentino : il dévoile le verdict, "une grosse affaire" toujours en cours

En 2021, Raphaël Pépin a fait l'objet de graves accusations. Angèle Salentino, avec qui il a participé à la dernière saison des Vacances des Anges (NRJ 12) a dénoncé des actes de violences psychologiques de sa part et même pire, d'avoir tenté de lever la main sur elle. Raphaël Pépin avait alors fait appel à la justice et avait porté plainte contre Angèle pour "diffamation".

En octobre de la même année, il assurait qu'un premier verdict avait été rendu par le tribunal de Tarascon après plusieurs semaines de procès. D'après lui, la justice avait tranché en sa faveur et décidait qu'Angèle Salentino devrait lui verser, ainsi qu'à sa compagne de l'époque Tiffany Gounin, 12 000 euros de dédommagement. Après plus d'un an sans nouvelle de cette affaire, Raphaël Pépin a fait savoir ce samedi 17 décembre que le sujet était enfin "clos". "Aujourd'hui, je peux vous dire à quel point je suis heureux. Comme vous le savez, ça fait plus d'un an que je me bats contre des gens qui ont voulu me faire passer pour l'homme que je ne suis pas. Et puis le verdict du procès est tombé", a-t-il écrit en story Instagram. L'ex-candidat de télé-réalité a ensuite partagé ledit verdict de la justice, une lettre officielle du tribunal expliquant qu'Angèle Daheb de son vrai nom avait bien reçu une amende suite à la plainte.

Une autre enquête "toujours en cours"

Pour cette dernière, l'histoire est néanmoins loin d'être terminée. Et pour cause, rendue coupable de diffamation, l'ex de Greg Yegga rappelle qu'elle avait elle aussi porté plainte mais contre la société de production La Grosse Equipe (qui produit Les Anges) et "autres". "Il ne s'agit pas de ma plainte pour les faits de harcèlement contre la production et les candidats, celle-ci est toujours en cours, a-t-elle tenu à préciser. Je ne m'exprimerai pas davantage, je fais confiance en notre justice. La plainte en diffamation n'arrivera pas à faire diversion sur la grosse affaire en cours. Vous êtes hilarants, pas malins, mais hilarants. Moi aussi à votre place, je serais en panique".