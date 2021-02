Raphaël Pépin accusé de violence sur le tournage des Anges : une candidate balance

C'est un nouveau scandale pour NRJ 12 et la société de production La Grosse Équipe. Après la violente altercation survenue sur l'île de la Réunion entre Ricardo et Nehuda et des locaux, le tournage des Vacances des Anges a trouvé une nouvelle destination : la République Dominicaine. Mais là encore, tout ne se passe pas comme prévu. Deux candidats ont même d'ores et déjà été exclus, à savoir Rawell et... Angèle Salentino. Cette dernière a confirmé elle-même la nouvelle sur ses réseaux sociaux vendredi 20 février dernier.

L'ex de Greg Yegga s'est insurgée contre la décision de la production, assurant que Raphaël Pépin est le véritable fautif de l'affaire. En effet, d'après la jolie brune, le candidat emblématique de télé-réalité aurait tenté de porter la main sur elle, avec la complicité de sa compagne Tiffany qui plus est. "Je suis dans une situation un peu scandaleuse. Au cours d'une soirée dans l'émission ( ...) Raphaël Pépin a essayé de me frapper accompagné de Tiffany" a-t-elle accusé. Et de poursuivre, visiblement toujours dans l'incompréhension : "Je n'ai pas prononcé le prénom de ces individus une seule fois car je sais qu'ils ont un problème contre moi. Malheureusement, ces gens ont fait une fixette et une obsession sur moi parce que j'ai ouvert ma bouche au début de l'aventure pour défendre des causes qui m'étaient chères. (...) Je ne leur ai pas parlé, d'un coup, Raphaël a sauté sur moi (...) Il m'a menacé moi et ma famille et j'ai répondu par taquinerie en faisant un doigt d'honneur et c'est moi qui ait été isolée."

Une soirée arrosée qui tourne mal ?

Mais alors, pourquoi est-ce Angèle qui s'est retrouvée exclue du tournage ? Selon elle, la production lui a reproché d'avoir trop bu ce soir-là. "Pour être objective, la chose qui m'a été reprochée, c'est que j'étais pompette durant cette soirée ce qui n'est pas totalement vrai. C'est vrai que j'ai bu un verre en plus de ce qui est autorisé mais j'étais totalement consciente de mes actes, je n'étais pas saoule et je n'ai absolument pas calculé ces personnes. (...) Tout de suite des gens se sont interposés mais je ne sais pas pourquoi j'ai été mise en isolement.". Raphaël Pépin et Tiffany, quant à eux, ont pu poursuivre le tournage. "C'est un peu scandaleux et injuste. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça", s'est-elle désolée.

Dans la foulée, une pétition à été lancée sur Change.org visant à exclure Raphaël Pépin et même à l'empêcher de refaire de la télé-réalité. "Il apparaît que, depuis plusieurs années, Raphaël Pépin a été l'auteur de divers actes de violences physiques et psychologiques diverses et répétées. Raphaël bénéficie de nombreux passe-droits accordés par les sociétés de production pour des raisons encore inconnues (...) Angèle a été mise en isolement et exclue du tournage hors que Raphaël, lui, continue à tourner dans le plus grand des calmes", est-il indiqué entre autres.



Raphaël Pépin s'est contenté de poster une photo de lui et Tiffany via sa story Instagram, commentant : "Fake", comprenez "Faux". Reste désormais aux téléspectateurs de découvrir les épisodes pour se faire leur propre idée.