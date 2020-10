Angèle (Les Marseillais) : Nouvelle rupture avec Greg ? "J'abandonne !"

Angèle et Greg : Saison 1, Épisode 22. Le nouveau couple phare du programme Les Marseillais VS Le reste du monde aurait rompu à en croire les nouvelles révélations d'Angèle Salentino. Alors qu'elle passait des vacances en famille en Belgique, la jeune femme a révélé avoir de nouveau reçu des preuves concernant une éventuelle trahison de son petit-ami Greg Yega. À bout de nerfs, elle déclare le 17 octobre 2020 sur Snapchat : "En fait je n'en peux plus. J'en ai marre je vous le dis j'en ai marre d'être dans cette histoire. Je n'en peux plus de prendre sur moi, de faire des efforts, etc. J'en ai ras le c**. C'est pas dans mon caractère." Alors, celui qu'on surnomme "Bebew" aurait-il encore fauté ?

C'est la goutte d'eau qui a fait déborder la piscine

Sans en dire plus pour le moment, la candidate de télé-réalité indique : "Là je pense que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder la piscine. Mais vraiment là, la piscine a explosé. Je n'en peux plus d'apprendre des trucs comme ça sur les réseaux. Donc en fait je me suis foutue dans une m***. À un moment faut arrêter. J'abandonne, je me retire du truc, je ne veux plus entendre parler de toutes ces histoires. Je m'en fous complet et c'est un mal pour un bien donc maintenant, stop !"

Comme si je n'étais pas triste...

Peinée, la jeune femme déclare ensuite, le coeur lourd, qu'elle doit malgré tout se rendre à l'anniversaire de sa soeur et qu'il est très difficile pour elle de faire comme si rien ne s'était passé. "Je vis une situation très compliquée là, je dois faire comme si tout allait bien... Comme si je n'étais pas triste..."

Pour rappel, Greg avait déjà été soupçonné d'infidélité envers Angèle à deux reprises par le passé. La première fois, des images du jeune homme avec une jeune femme avaient circulées sur les réseaux sociaux en été 2020. Quelques semaines plus tard, le 18 septembre 2020, Aqababe avait dévoilé sur Snapchat des images de Greg avec des filles. Furieux et inquiet à l'idée de perdre Angèle, le candidat des Marseillais avait déclaré sur les réseaux sociaux : "Je suis très énervé. Vous me faites tous délirer, je n'ai strictement rien à me reprocher, hier j'étais en booking, j'étais avec mon bookeur, il a le droit de faire venir sa femme en fait et j'étais avec son collègue qui gère ma sécurité qui était aussi avec sa femme dans le van. Donc arrêtez de commencer à inventer que moi je trompe Angèle. Je suis amoureux d'Angèle je l'aime plus que tout au monde." Vraiment ?