Mariage d'Hillary et Giovanni : Ses époustouflantes robes de mariée dévoilées

Hillary Vanderosieren est une femme mariée ! Le 25 juin 2022, plusieurs images de son mariage avec Giovanni Bonamy ont été partagées par les invités sur Instagram, dévoilant ainsi ses deux magnifiques robes de mariée. Le jour, la belle blonde a choisi une robe sirène à épaules dénudées, ses manches tombant délicatement sur ses bras. En dentelle blanche, sertie de sequins et de perles, cette robe épousait parfaitement les formes de la jeune femme. Coiffée d'une demi-queue de cheval où était accroché un long voile de dentelle blanche, l'ancienne candidate des Ch'tis portait également un élégant collier de perles nacrées.

Le soir, l'ancienne candidate des Anges de la télé-réalité n'a pas quitté son collier de perles (peut-être un accessoire qui répondrait à la tradition qui veut qu'une épouse porte un objet neuf, prêté et ancien le jour de son mariage ?) mais a opté pour une robe de princesse, évasée sur les jambes avec décolleté XXL. Le haut de sa robe était aussi serti de milliers de petites perles blanches et elle portait une couronne de diamants.

De son côté le marié - qui a dû passer la journée en fauteuil roulant à cause d'un accident récent survenu devant leur maison - portait un smoking traditionnel avec noeud papillon et fleur à la boutonnière assortie au bouquet de son épouse. Admirative, leur amie Julia Paredes l'a surnommé le "super héro" de la journée. "Malgré le fauteuil roulant et les béquilles, il gardait tout le temps le sourire, la pêche et la bonne humeur même si ça ne devait pas être simple" a-t-elle confié sur Instagram.

Au cours de la fête, Julia a d'ailleurs eu droit à une délicate attention des mariés pour son fils Vittorio qui fêtait son premier anniversaire ce même jour. En cadeau, le blondinet a eu un énorme gâteau ! "C'est le jour de leur mariage et ils ont quand même pensé à notre fils malgré l'organisation de leur mariage ! Des gens en or" a-t-elle confié.

Après s'être dit "oui" devant l'autel, les époux ont invité leurs proches à venir admirer un somptueux feu d'artifice en leur honneur. Dans sa story, Hillary a également dévoilé une image de son alliance sertie de diamants ainsi que celle de son époux, une alliance Cartier de la collection Love.