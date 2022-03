Julia Paredes : Son mari Maxime paralysé d'un membre, opération en urgence

Ce n'est pas la joie dans la famille Paredes-Parisi. Ce mardi 1er mars 2022, l'époux de Julia Paredes a dévoilé à sa communauté Instagram qu'il était actuellement hospitalisé. Le sportif a dû se faire opérer en urgence comme il l'a confié.

Les abonnés de Maxime Parisi ont eu une mauvaise surprise aujourd'hui. Ils ont découvert que le jeune homme, que l'on peut suivre avec sa femme et leurs enfants Luna (5 ans) et Vittorio (7 mois) dans Mamans & Célèbres sur TFX était à l'hôpital. Il a partagé une photo de lui allongé sur son lit d'hôpital, en blouse bleue, avec l'une de ses mains bandée.

"L'opération s'est bien passée. Depuis quelques mois, j'avais la main et le bras très douloureux et faible. Hier, c'était tellement extrême que j'avais la main paralysée, j'ai dû me faire opérer d'urgence pour un canal carpien sévère ! Je suis soulagé voilà une bonne chose de faite" a tout d'abord confié Maxime Parisi, en légende de sa triste publication. Il n'est pas sorti d'affaire pour autant car lors de sa venue à l'hôpital, le personnel médical lui a appris d'autres mauvaises nouvelles. "Malheureusement le bilan n'est pas terminé. Les examens ont mené à d'autres découvertes qui amèneront peut-être à une autre opération. Je vous en dirais plus en story, en attendant repos. Merci au personnel de la clinique St Michel Toulon d'avoir pris soin de moi, équipe au top", a-t-il conclu.