Julia Paredes enceinte et mariée à Maxime Parisi : photos de leur sublime cérémonie

Décidément, les bonnes nouvelles s'enchaînent pour Julia et Maxime qui ont annoncé il y a quelques jours le sexe de leur second enfant : un petit garçon. Enceinte pour la deuxième fois de Maxime, le couple s'apprête donc à agrandir leur famille d'ici quelques mois.

Victime de deux fausses couches par le passé, la belle brune atteinte d'endométriose va donc pouvoir enfin réaliser son rêve et avoir un autre enfant. "Avec ma maladie qu'est l'endométriose et après plusieurs fausses couches on n'y croyait plus ! Je savais que c'était compliqué pour moi mais j'avais toujours cet espoir au fond de moi de devenir maman une deuxième fois" révélait-elle en décembre 2020 sur Instagram.